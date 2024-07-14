Війська РФ ударили з артилерії по Нікополю: дві людини постраждали. ФОТОрепортаж

Вдень 14 липня 2024 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через артобстріл у Нікополі постраждали двоє людей.

69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати.

З осколковими пораненнями 70-річний чоловік. Він у стані середньої важкості.

Окрім ліній електропередач у місті понівечені житлові будинки та паркани.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі Нікополь війська РФ обстріляли з "Градів".