Війська РФ ударили з артилерії по Нікополю: дві людини постраждали. ФОТОрепортаж
Вдень 14 липня 2024 року війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через артобстріл у Нікополі постраждали двоє людей.
69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати.
З осколковими пораненнями 70-річний чоловік. Він у стані середньої важкості.
Окрім ліній електропередач у місті понівечені житлові будинки та паркани.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі Нікополь війська РФ обстріляли з "Градів".
