Російську авіабомбу ФАБ-500 виявили у полі на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На одному із пшеничних полів виявили російську авіабомбу ФАБ-500.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Авіабомбу знайшли працівники сільськогосподарського підприємства.
Сапери ДСНС вилучили небезпечний боєприпас та знищили, контрольовано підірвавши у спеціальному місці.
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Roman Burlaka #586693
показати весь коментар16.07.2024 17:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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