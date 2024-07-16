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Російську авіабомбу ФАБ-500 виявили у полі на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На одному із пшеничних полів виявили російську авіабомбу ФАБ-500.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Авіабомбу знайшли працівники сільськогосподарського підприємства.

Сапери ДСНС вилучили небезпечний боєприпас та знищили, контрольовано підірвавши у спеціальному місці.

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Російську авіабомбу ФАБ-500 виявили у полі на Донеччині
Російську авіабомбу ФАБ-500 виявили у полі на Донеччині
Російську авіабомбу ФАБ-500 виявили у полі на Донеччині
Російську авіабомбу ФАБ-500 виявили у полі на Донеччині

Автор: 

боєприпаси (2309) Донецька область (8925) ДСНС (5192)


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цю бомбу покласти в дім того х..я який іі мав скинути на нас
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16.07.2024 17:02 Відповісти
 
 