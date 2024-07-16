Российскую авиабомбу ФАБ-500 обнаружили в поле на Донетчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
На одном из пшеничных полей обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Авиабомбу нашли работники сельскохозяйственного предприятия.
Саперы ГСЧС изъяли опасный боеприпас и уничтожили, контролируемо взорвав в специальном месте.
