Российскую авиабомбу ФАБ-500 обнаружили в поле на Донетчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На одном из пшеничных полей обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Авиабомбу нашли работники сельскохозяйственного предприятия.

Саперы ГСЧС изъяли опасный боеприпас и уничтожили, контролируемо взорвав в специальном месте.

Російську авіабомбу ФАБ-500 виявили у полі на Донеччині
цю бомбу покласти в дім того х..я який іі мав скинути на нас
