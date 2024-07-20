Росіяни атакували Київ новим дроном-камікадзе. Він летів на надмалій висоті, - Defense Express. ФОТО

У ніч на 20 липня, загарбники використали для атаки по Україні не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Про це пише військовий портал Defense Express, інформує Цензор.НЕТ.

Саме з позначенням "дрон невстановленого типу" він потрапив до звіту Командування Повітряних сил. Вранці 20 липня Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 безпілотників вдалось збити 13 - 12 ударних БПЛА Shahed та один БПЛА невстановленого типу.

Невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Ба більше, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. Це свідчить, що, найімовірніше, йдеться про дрон-камікадзе.

З власних джерел портал Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них, йдеться про БПЛА з можливим розмахом крила у понад чотири метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

Збитий дрон може нагадувати російський ZALA 421-20 (на фото), який має певні схожі риси. Однак цей безпілотник належить до розвідувальних, а тому навряд чи летів на такій малій висоті.

Крім того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд чи ще виробляються. Просувати цей дрон компанія ZALA почала ще на початку 2010-х років. Наразі його вже немає у каталозі продукції компанії.

Аналітики зазначили, що рештки невідомого дрона продовжують досліджувати.

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