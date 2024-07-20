Росіяни атакували Київ новим дроном-камікадзе. Він летів на надмалій висоті, - Defense Express. ФОТО
У ніч на 20 липня, загарбники використали для атаки по Україні не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.
Про це пише військовий портал Defense Express, інформує Цензор.НЕТ.
Саме з позначенням "дрон невстановленого типу" він потрапив до звіту Командування Повітряних сил. Вранці 20 липня Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 безпілотників вдалось збити 13 - 12 ударних БПЛА Shahed та один БПЛА невстановленого типу.
Невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Ба більше, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. Це свідчить, що, найімовірніше, йдеться про дрон-камікадзе.
З власних джерел портал Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них, йдеться про БПЛА з можливим розмахом крила у понад чотири метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.
Збитий дрон може нагадувати російський ZALA 421-20 (на фото), який має певні схожі риси. Однак цей безпілотник належить до розвідувальних, а тому навряд чи летів на такій малій висоті.
Крім того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд чи ще виробляються. Просувати цей дрон компанія ZALA почала ще на початку 2010-х років. Наразі його вже немає у каталозі продукції компанії.
Аналітики зазначили, що рештки невідомого дрона продовжують досліджувати.
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Крило шахедів збиааєми, а розвідників раші не часто, нажаль...
а ми виробили 100 120х мін...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e7vs1e/graphic_21_ua_drone_from_the_4th_mechanized/
Не асфальтом!
Як повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/18/7190460/ Європейська правда ", про це заявив заступник глави мзс рф сергій рябков, якого цитує "интерфакс".
рябков коментував слова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, який сказав, що запланована до розміщення зброя США буде звичайною.
У заступника глави мзс спитали, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.
"Я не відкидаю жодних варіантів", - сказав рябков.
росіянці в 2018 році в Калінінградській обл. розмістили Іскандери, які за кілька хвилин долітають до Берліна.
Аж через 6 років (!) уряд Німеччини вирішив розмістити у себе подібні ракети, здатні долітати до Мацкви, при потребі і з ядерними боєголовками.
Це є "атвєтка" для стримування агресора, а не ескалація.
Цікаве інше - як вона могла летіти на висоті 20-30 метрів? Тут вже треба складне сканування релʼєфу як у Томагавка, а бойова частина в 40 кг. того не варта.