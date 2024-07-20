УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5230 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
20 303 17

Росіяни атакували Київ новим дроном-камікадзе. Він летів на надмалій висоті, - Defense Express. ФОТО

У ніч на 20 липня, загарбники використали для атаки по Україні не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Про це пише військовий портал Defense Express, інформує Цензор.НЕТ.

Саме з позначенням "дрон невстановленого типу" він потрапив до звіту Командування Повітряних сил. Вранці 20 липня Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 безпілотників вдалось збити 13 - 12 ударних БПЛА Shahed та один БПЛА невстановленого типу.

Невдовзі  у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від Shahed-136. Ба більше, було уточнено, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. Це свідчить, що, найімовірніше, йдеться про дрон-камікадзе.

дрон

З власних джерел портал Defense Express отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них, йдеться про БПЛА з можливим розмахом крила у понад чотири метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

дрон

Збитий дрон може нагадувати російський ZALA 421-20 (на фото), який має певні схожі риси. Однак цей безпілотник належить до розвідувальних, а тому навряд чи летів на такій малій висоті.

Крім того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд чи ще виробляються. Просувати цей дрон компанія ZALA почала ще на початку 2010-х років. Наразі його вже немає у каталозі продукції компанії.

Аналітики зазначили, що рештки невідомого дрона продовжують досліджувати. 

Читайте також: ППО знищила російський "шахед" над Києвом, уламки впали у Солом’янському районі

Автор: 

безпілотник (4148) атака (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
Зате Ізраїль завдав удару f-35 по Ємену!
Не асфальтом!
показати весь коментар
21.07.2024 00:02
+16
Кренделям шо на СУВ з кулеметани розсікають, респект, you are the best.
показати весь коментар
20.07.2024 23:45
+12
Старий дрон, валявся на складі, шахедів не вистачає, вирішили переобладнати, це не тяжко. Або летів на малій висоті щоб сховатись від ППО і потім піднятись і розвідати тили.
показати весь коментар
20.07.2024 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кренделям шо на СУВ з кулеметани розсікають, респект, you are the best.
показати весь коментар
20.07.2024 23:45 Відповісти
Ті 17 м крилаті, ті 20 м дрони... Це яка якісьть ціфрової карти? Ну і прилад, який нею користується? І хто їх, карти, робить? А яка приблуда ціх данних дає?
Крило шахедів збиааєми, а розвідників раші не часто, нажаль...
показати весь коментар
20.07.2024 23:48 Відповісти
знову союзникі не закрили небо?
а ми виробили 100 120х мін...
показати весь коментар
20.07.2024 23:52 Відповісти
Он не был "узким"!! Он был жирной свинособакой в пропорции 90% свинья и 10% собака. Да, и у него была одышка. Расчеловеченное расчленение на ночь глядя
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1e7vs1e/graphic_21_ua_drone_from_the_4th_mechanized/
показати весь коментар
20.07.2024 23:55 Відповісти
Старий дрон, валявся на складі, шахедів не вистачає, вирішили переобладнати, це не тяжко. Або летів на малій висоті щоб сховатись від ППО і потім піднятись і розвідати тили.
показати весь коментар
20.07.2024 23:56 Відповісти
Зате Ізраїль завдав удару f-35 по Ємену!
Не асфальтом!
показати весь коментар
21.07.2024 00:02 Відповісти
а що каже саливон? хіба можно американською зброєю бити по теріторії Ємена?
показати весь коментар
21.07.2024 04:16 Відповісти
ну в Ємена нема ж ядрьоной бімби
показати весь коментар
22.07.2024 19:16 Відповісти
ну так, тому вся та коричньова "фарба", яка виділяється радниками президента йде на малювання ліній для України.
показати весь коментар
22.07.2024 21:24 Відповісти
Мешканці Конча-Заспи вже не стригуть ґазони!!! Дони, їх атакуючі , плутаються у бур'янах!
показати весь коментар
21.07.2024 00:23 Відповісти
Уже должен летать над красной площадью не дрон а трактор , сеялкой разбрасывать бомбы на головы кацапам...
показати весь коментар
21.07.2024 00:31 Відповісти
Легендарний Avro 683 Lancaster, що реально виграв Другу Світову. Але і пілотів загинуло тисячі-тисячі
показати весь коментар
21.07.2024 01:45 Відповісти
В Кацапїв не виключають розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.

Як повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/18/7190460/ Європейська правда ", про це заявив заступник глави мзс рф сергій рябков, якого цитує "интерфакс".

рябков коментував слова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, який сказав, що запланована до розміщення зброя США буде звичайною.

У заступника глави мзс спитали, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

"Я не відкидаю жодних варіантів", - сказав рябков.
показати весь коментар
21.07.2024 07:51 Відповісти
Хто почав ескалацію?
росіянці в 2018 році в Калінінградській обл. розмістили Іскандери, які за кілька хвилин долітають до Берліна.
Аж через 6 років (!) уряд Німеччини вирішив розмістити у себе подібні ракети, здатні долітати до Мацкви, при потребі і з ядерними боєголовками.
Це є "атвєтка" для стримування агресора, а не ескалація.
показати весь коментар
21.07.2024 14:36 Відповісти
Може бути та сама Зала - корпус і аеродінамічна схема. Але заточена на політ в один кінець і замість розвідувального обладнання і частини палива розмістили вибухівку.
Цікаве інше - як вона могла летіти на висоті 20-30 метрів? Тут вже треба складне сканування релʼєфу як у Томагавка, а бойова частина в 40 кг. того не варта.
показати весь коментар
21.07.2024 09:08 Відповісти
Ця "сенсація" теж визвала у мене недовіру. Що вони пишуть? 20-30 метрів це висота 7-9 поверхівки якими мабуть на 60% забудований Київ, а ще 30% хмарочоси 24 і більше поверхів. Що це за чудо техніки ,що здатне отак маневрувати в такій різновисокій та щільній забудові і яка його вартість? Схоже ,що хтось хоче похизуватись власною вправністю та навішати лапші легковірним.
показати весь коментар
22.07.2024 18:13 Відповісти
 
 