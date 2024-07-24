Росіяни поцілили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності у Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вранці атакували офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)
Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська ракета пошкодила будівлю офісу. Знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару рф пошкоджено шість автомобілів FSD", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 24 липня, війська РФ завдали ударів по Харкову.
Згодом було оприлюднено наслідки російського обстрілу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Николаевич #334532
показати весь коментар24.07.2024 09:22 Відповісти Мені подобається 2
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар24.07.2024 09:24 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль