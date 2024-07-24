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Росіяни поцілили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності у Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці атакували офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська ракета пошкодила будівлю офісу. Знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару рф пошкоджено шість автомобілів FSD", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 24 липня, війська РФ завдали ударів по Харкову.

Згодом було оприлюднено наслідки російського обстрілу.

Також читайте: Окупанти вдарили дронами по Одещині: 3 поранених, є руйнування припортової інфраструктури. ФОТО

Росіяни обстріляли офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності
Росіяни обстріляли офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності
Росіяни обстріляли офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності

Автор: 

обстріл (28449) прокуратура (3676) Харків (5594)


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Свята Ескалація насупила брови...
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24.07.2024 09:22 Відповісти
Венедіктова, уже глибоко захвильовані ??
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24.07.2024 09:24 Відповісти
 
 