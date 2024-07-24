Росіяни поцілили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності у Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці атакували офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська ракета пошкодила будівлю офісу. Знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару рф пошкоджено шість автомобілів FSD", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 24 липня, війська РФ завдали ударів по Харкову.

Згодом було оприлюднено наслідки російського обстрілу.

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