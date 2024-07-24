Россияне ударили в офис Швейцарского фонда противоминной деятельности в Харькове, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска утром атаковали офис Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD).
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская ракета повредила здание офиса. Уничтожен фасад и перекрытия на нескольких этажах. Кроме этого, в результате ракетного удара РФ повреждены шесть автомобилей FSD", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на среду, 24 июля, войска РФ нанесли удары по Харькову.
Впоследствии были обнародованы последствия российского обстрела.
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Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий24.07.2024 09:22 Ответить Мне нравится 2
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий24.07.2024 09:24 Ответить Мне нравится 1
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