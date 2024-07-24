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Россияне ударили в офис Швейцарского фонда противоминной деятельности в Харькове, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска утром атаковали офис Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская ракета повредила здание офиса. Уничтожен фасад и перекрытия на нескольких этажах. Кроме этого, в результате ракетного удара РФ повреждены шесть автомобилей FSD", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на среду, 24 июля, войска РФ нанесли удары по Харькову.

Впоследствии были обнародованы последствия российского обстрела.

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Росіяни обстріляли офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності
Росіяни обстріляли офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності
Росіяни обстріляли офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності

Автор: 

обстрел (27129) прокуратура (5011) Харьков (7479)


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Свята Ескалація насупила брови...
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24.07.2024 09:22 Ответить
Венедіктова, уже глибоко захвильовані ??
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24.07.2024 09:24 Ответить
 
 