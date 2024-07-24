Вбивство поліцейського на Вінниччині: Судитимуть військових, які допомогли втекти підозрюваним. ФОТОрепортаж

Перед судом постануть двоє військових, які допомогли втекти чоловікам, які напали на поліцейських у квітні 2024 року на Вінниччині.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

20 квітня після нападу на поліцейських підозрювані вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до двох знайомих військовослужбовців.

"Один з них до того ж самовільно залишив військову частину в Одеській області. Не зважаючи на те, що всій країні було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти втікачам. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - йдеться в повідомленні.

24 квітня 2024 року працівники ДБР затримали одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Він обвинувачується у самовільному залишення місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Інший військовий обвинувачується у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 КК України), що загрожує 3 роками позбавлення волі.

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Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

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