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Вбивство поліцейського на Вінниччині: Судитимуть військових, які допомогли втекти підозрюваним. ФОТОрепортаж

Перед судом постануть двоє військових, які допомогли втекти чоловікам, які напали на поліцейських у квітні 2024 року на Вінниччині.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

20 квітня після нападу на поліцейських підозрювані вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до двох знайомих військовослужбовців.

"Один з них до того ж самовільно залишив військову частину в Одеській області. Не зважаючи на те, що всій країні було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти втікачам. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - йдеться в повідомленні.

24 квітня 2024 року працівники ДБР затримали одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Він обвинувачується у самовільному залишення місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Інший військовий обвинувачується у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 КК України), що загрожує 3 роками позбавлення волі.

Читайте: На Вінниччині викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних через кордон, вартість "послуги" становила 6 тис доларів

Військові, які допомогли втекти нападникам на поліцейських у Вінницькій області, постануть перед судом
Військові, які допомогли втекти нападникам на поліцейських у Вінницькій області, постануть перед судом
Військові, які допомогли втекти нападникам на поліцейських у Вінницькій області, постануть перед судом

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Також читайте: Заблоковано три схеми для ухилянтів на Вінниччині та Закарпатті, - СБУ

Автор: 

Вінницька область (1014) стрілянина (1779) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+5
Хлопчики і девочки, ви про кого тут судите? Про тих хто ваші дупи захищав, коли ви на диванчиках в теплих хатках щось виглядали?
Щось швидко з військовими розібралися. Як справа стосується ментів, прокурорів і суддів, то кримінальними вироками дуже рідко закінчується.
Де суд присяжних в Україні?
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24.07.2024 17:40
+3
коли шукають вбивцю (наприклад Фаріон) , не затуляють обличчя- не бачать кого шукати.... а він ще не підозрювальний і не обвинувачений - після направлення справи до суду.... індодебелі закони.
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24.07.2024 17:50
+2
чому країна не має можливості побачити "хероїв" у вічі ????
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24.07.2024 16:53
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чому країна не має можливості побачити "хероїв" у вічі ????
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24.07.2024 16:53 Відповісти
Ну типу слідчі дії, до суду - підозрювані
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24.07.2024 17:18 Відповісти
коли шукають вбивцю (наприклад Фаріон) , не затуляють обличчя- не бачать кого шукати.... а він ще не підозрювальний і не обвинувачений - після направлення справи до суду.... індодебелі закони.
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24.07.2024 17:50 Відповісти
Бо він на свободі і несе загрозу для суспільства. Я не юрист, але десь так
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24.07.2024 18:00 Відповісти
Що ти хочеш побачити Іріна?
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24.07.2024 17:42 Відповісти
чому країна ( УКРАЇНА) не має можливості побачити "хероїв" ???
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24.07.2024 17:45 Відповісти
Пики співробвтників!
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24.07.2024 17:57 Відповісти
Патцаны сваих не брасают
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24.07.2024 16:59 Відповісти
Мусори теж
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24.07.2024 17:38 Відповісти
Хлопчики і девочки, ви про кого тут судите? Про тих хто ваші дупи захищав, коли ви на диванчиках в теплих хатках щось виглядали?
Щось швидко з військовими розібралися. Як справа стосується ментів, прокурорів і суддів, то кримінальними вироками дуже рідко закінчується.
Де суд присяжних в Україні?
показати весь коментар
24.07.2024 17:40 Відповісти
Дядя Вова, ты дурак?
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24.07.2024 17:58 Відповісти
то не військові, то пристосуванці в армії , які вчинили злочин
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24.07.2024 21:14 Відповісти
Ганна, з твоєї родини хоч хтось в армії є?
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24.07.2024 22:30 Відповісти
 
 