Наслідки ворожих обстрілів Одещини: дві людини постраждали. ФОТОрепортаж

Вночі 25 липня окупанти БпЛА атакували прикордонну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області

Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя.

В Ізмаїльській РДА уточнили, що ворог поцілив по припортовій інфраструктурі міста Вилкове. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе Shahed-136. Також зафіксовано влучення в приватний будинок.

Нагадаємо, росіяни другу ніч поспіль обстріляли південь Одещини, є руйнування та постраждалі.

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