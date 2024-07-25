Наслідки ворожих обстрілів Одещини: дві людини постраждали. ФОТОрепортаж
Вночі 25 липня окупанти БпЛА атакували прикордонну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області
Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя.
В Ізмаїльській РДА уточнили, що ворог поцілив по припортовій інфраструктурі міста Вилкове. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе Shahed-136. Також зафіксовано влучення в приватний будинок.
Нагадаємо, росіяни другу ніч поспіль обстріляли південь Одещини, є руйнування та постраждалі.
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