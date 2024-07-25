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Наслідки ворожих обстрілів Одещини: дві людини постраждали. ФОТОрепортаж

Вночі 25 липня окупанти БпЛА атакували прикордонну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області

Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя.

В Ізмаїльській РДА уточнили, що ворог поцілив по припортовій інфраструктурі міста Вилкове. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе Shahed-136. Також зафіксовано влучення в приватний будинок.

Нагадаємо, росіяни другу ніч поспіль обстріляли південь Одещини, є руйнування та постраждалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другу ніч поспіль РФ атакує Київщину "шахедами": Падіння уламків зафіксовано у трьох районах області

Обстріли Вілкове 25 липня: ворог поцілив у житловий будинок
Окупанти 25 липня атакували південь Одещини
Наслідки атаки на Одещину 25 липня
У Вілкове ворог зрйнував житловий будинок

Автор: 

обстріл (28449) Одеська область (3210)


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