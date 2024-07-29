Латвія передає Україні 100 дронів, кошти на які зібрала голова МЗС Браже, пробігши півмарафон. ФОТОрепортаж

Міністерство закордонних справ Латвії передасть Україні 100 безпілотників, придбані на кошти, які очільниця відомства Байба Браже зібрала, пробігши півмарафон навесні цього року. Ці дрони вирушать до українських захисників, які воюють під Краматорськом Донецької області.

Про це повідомляє LSM.lv, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що передані дрони латвійського виробництва. Вартість однієї одиниці близько 1000 євро.

Безпілотники отримали назву Lāčplēsis на честь легендарного воєначальника країни Лачплесиса. Посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який був присутній під час передання, порівняв його з українським отаманом Іваном Сірком.

Як уже згадувалося вище, ця партія безпілотників відправиться до українських підрозділів, що воюють під Краматорськом.

Видання LSM.lv додає, що Україна вже отримала безкоштовно понад 300 дронів латвійського виробництва Irsis та Lāčplēsis.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 19 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні для збору коштів на БПЛА для України. Латвійська політикиня обрала для себе дистанцію півмарафон. Того дня Браже вдалося зібрати 10 тисяч євро. Збір коштів на дрони для ЗСУ продовжувався і після завершення Ризького марафону.

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