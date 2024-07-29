УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5533 відвідувача онлайн
Новини Фото Допомога Україні
2 703 14

Латвія передає Україні 100 дронів, кошти на які зібрала голова МЗС Браже, пробігши півмарафон. ФОТОрепортаж

Міністерство закордонних справ Латвії передасть Україні 100 безпілотників, придбані на кошти, які очільниця відомства Байба Браже зібрала, пробігши півмарафон навесні цього року. Ці дрони вирушать до українських захисників, які воюють під Краматорськом Донецької області.

Про це повідомляє LSM.lv, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що передані дрони латвійського виробництва. Вартість однієї одиниці близько 1000 євро. 

Безпілотники отримали назву Lāčplēsis на честь легендарного воєначальника країни Лачплесиса. Посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який був присутній під час передання, порівняв його з українським отаманом Іваном Сірком.

допомога, дрони

Як уже згадувалося вище, ця партія безпілотників відправиться до українських підрозділів, що воюють під Краматорськом.

Видання LSM.lv додає, що Україна вже отримала безкоштовно понад 300 дронів латвійського виробництва Irsis та Lāčplēsis.

допомога

допомога

Дивіться також: Латвія відправила Україні партію із понад 500 дронів, - глава Міноборони Спрудс. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Нагадаємо, що 19 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні для збору коштів на БПЛА для України. Латвійська політикиня обрала для себе дистанцію півмарафон. Того дня Браже вдалося зібрати 10 тисяч євро. Збір коштів на дрони для ЗСУ продовжувався і після завершення Ризького марафону.

Читайте також: Латвія передасть Україні понад 2500 безпілотників у рамках "коаліції дронів"

Автор: 

безпілотник (4148) Латвія (1347) допомога (8341)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
А на скільки дронів заробив наш тєлємарафон чи скільки витратив?
показати весь коментар
29.07.2024 23:37
+13
МЗС здорової людини
показати весь коментар
29.07.2024 23:47
+8
Paldies Latvijas tautai!
показати весь коментар
29.07.2024 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Paldies Latvijas tautai!
показати весь коментар
29.07.2024 23:32 Відповісти
Дякуємо Латвії, за дієву допомогу!! А молги б, і до отого самміту, «міру-мір», якусь галіматню варганити, і тягнути, аж до листопаду!!
показати весь коментар
29.07.2024 23:35 Відповісти
А на скільки дронів заробив наш тєлємарафон чи скільки витратив?
показати весь коментар
29.07.2024 23:37 Відповісти
МЗС здорової людини
показати весь коментар
29.07.2024 23:47 Відповісти
Угу...У нас міністр закордонних справ може хіба що за пивом завгоспу ОПи збігати.
показати весь коментар
30.07.2024 00:18 Відповісти
...і собі по гаванські сигари 😂
показати весь коментар
30.07.2024 00:42 Відповісти
Якщо я не забув арифметику, то маратон 250 зе-монобільшістьних депутантів міг би принести ЗСУ 25 тис. дронів!!!

Але на жаль, так це не працює. Бо по-перше, зе-депутанти би всі зібрані кошти просто вкрали, а не використали їх на ЗСУ, а по-друге, так знаючи про перше, ніхто би зе-депутантам і не дав би ні копійки.

От тому Латвія давно в ЄС та НАТО, а Україна - під чоботом 5-6 ефективних агентів кремля.
показати весь коментар
29.07.2024 23:59 Відповісти
Гляньте на ці мерзенні рила і спитайте себе ще раз-чи можуь вони дати хоч гривню на ЗСУ?
показати весь коментар
30.07.2024 00:26 Відповісти
Звичайні рила справжніх слуг, з 19 року майже не змінилися, хіба що по другому і третьому підборіддю додалося.
показати весь коментар
30.07.2024 00:41 Відповісти
Цікаво, Стефанчук (для прикладу) зможе пробігти півмаратон?
показати весь коментар
30.07.2024 00:31 Відповісти
Пів стефанчука напевно зможе пробігти півмарафон. Цілий - навряд чи навіть метрів 20.
показати весь коментар
30.07.2024 00:39 Відповісти
Зможе,якщо теща пообіцяє не брати з нього за комірне.Але це не точно.
показати весь коментар
30.07.2024 01:42 Відповісти
Цікаво, чи ці дрони ввійдуть в обіцяний ЕрЗе мільярд...
показати весь коментар
30.07.2024 01:38 Відповісти
Латвія молодці.
показати весь коментар
30.07.2024 14:23 Відповісти
 
 