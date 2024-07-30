Доба на Донеччині: 4 особи загинули, 5 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Протягом доби внаслідок російських обстрілів окупантами загинули 4 особи, 5 осіб поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Окупанти обстріляли Катеринівку та Максимільянівку. На Курахове РФ скинула КАБ. Внаслідок обстрілу Гродівки загинула 1 особа. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Розі Покровської громади поранено людину, зруйновано 5 будинків, ще 30 пошкоджено.

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Краматорський район

2 нежитлові будівлі і 3 багатоповерхівки пошкоджено у Лимані. 9 будинків зруйновано у Зарічному. У Торському пошкоджено 3 будинки. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район

3 особи загинули, 3 дістали поранення у Торецьку, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську поранено людину, пошкоджено будинок; ще 2 будинки пошкоджені у Серебрянці.

Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 306 людей, зокрема 34 дітей.

Так, росіяни протягом 29 липня вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Торецьку і 1 у Гродівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

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