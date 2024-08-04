Доба на Донеччині: 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено будинки, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, є загиблий та поранені.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Курахівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та промзону. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської ТГ пошкоджено 3 будинки. У Новогродівці зруйновано 4 гаражі. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранено, зруйновано 2 будинки і промислову будівлю, пошкоджено 21 приватний будинок і багатоповерхівку. У Мирнограді поранено людину.

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Краматорський район

У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки, лінія електропередач та будівля підприємства. В Іллінівській ТГ пошкоджені 6 об'єктів: 4 у Плещіївці, 1 у Старій Миколаївці та Катеринівці.

Бахмутський район

У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську 3 будинки зруйновано і 2 пошкоджено.



Як зазначається, загалом за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 123 людини, серед яких 8 дітей.

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