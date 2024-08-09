Окупанти вдарили по Куп’янську та Золочеву: є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні о 06:20 ворог обстріляв село Слобожанське (Харківський район, Липецька громада). Внаслідок обстрілу поранено 46-річного чоловіка.

9 серпня о 02:30 в смт Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі.









У Куп’янську внаслідок нічного обстрілу поранено 44-річного чоловіка.

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Обстріли Харківщини за попередню добу

в Ізюмському районі під вогнем перебувала Борова. Внаслідок обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджено 3 приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

23:03 Куп’янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний чоловік, 44-річний чоловік .

. 23:03 Куп’янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів 2-поверховий магазин.

23:00 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів дах приватного будинку.

13:05 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Піски-Радківські. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 2га.

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Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни не зменшують чисельності військових на Харківщині попри події в Курській області