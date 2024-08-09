Доба на Донеччині: 4 загиблих та 12 поранених, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, адмінбудівлі, підприємства й об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби, 8 серпня, окупанти вбили на Донеччині чотири людини, ще 12 зазнали поранень. Під ударами перебували Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено господарчу споруду.

Покровський район

У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику. У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.

Бахмутський район

У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.

Як зазначив Філашкін, загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 617 людей, зокрема 253 дитини.

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Нагадаємо, увечері 8 серпня росіяни скинули авіабомбу на Селидове Донецької області. Унаслідок удару поранено 11 осіб, серед них - дитина 2019-го року народження.