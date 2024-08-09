Унаслідок обстрілу окупантами Зеленівки поранено жінку. ФОТОрепортаж
У Зеленівці в Херсонській міській громаді Херсонського району Херсонщини через ворожий обстріл поранено людину.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни атакували Зеленівку з тимчасово окупованого лівого берега після 14:00
Унаслідок обстріл постраждала 77-річна жінка, яка на момент атаки росіян перебувала на власному подвір’ї.
Її з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією і уламковими пораненнями доправлено до однієї з херсонських лікарень.
Також начальник МВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.
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