Від оборудок з орендою комунального майна до майнінгу криптовалюти: поліція Чернігівщини викрила схему незаконного збагачення чиновників. ФОТОрепортаж

Поліцейські провели обшуки на території одного з комунальних підприємств Чернігова та викрили чиновника і його спільників у незаконному облаштуванні ферми з криптовалюти, а також у незаконних оборудках з комунальним майном.

Про це повідомили в Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Яку схему організували зловмисники?

Слідчі слідчого управління спільно з управлінням карного розшуку встановили, що керівник комунального підприємства, яке має на балансі понад 50 будівель, упродовж кількох років штучно занижував орендну плату на комунальне майно. У змові з іншими посадовцями КП він організував схему збагачення на здачі приміщень в оренду за штучно заниженими у 10-15 разів цінами. А саме: комунальне майно реєструвалося на аукціоні, у якому брало участь підприємство, яке зареєстровано на помічницю директора.

Після отримання цим підприємством майна у тимчасове користування за заниженими цінами, воно пропонувалося юридичним або фізичним особам для укладення договору суборенди по вже ринковій ціні, яка у десятки разів перевищує орендну плату, дохід від якої потрапляє до підконтрольного директору ТОВ. Отримані від незаконної оборудки з майном гроші розподілялися між всіма учасниками злочинної групи чиновників.

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За результатами обшуків, поліцейські вилучили документи "чорної" бухгалтерії, а також інші речові докази.









Чиновник облаштував майнінг-ферму

Крім того, в одному з технічних приміщень поліція виявила облаштовану майнінг-ферму криптовалюти.

За інформацією слідства, директор КП створив прихований за ліфтом каскад з відеокартами та самовільно підключив її до електричної мережі комунального підприємства. Щомісяця на майнінгу криптовалюти посадовець заробляв від 1300 доларів, тим самим завдаючи збитків комунальному підприємству за крадену електроенергію. Незаконною діяльність чиновник займався щонайменше упродовж року.

Поліцейські вилучили спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення, документацію та чорнові записи з розрахунками незаконного прибутку.

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Зловмисникам інкримінують зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Їм загрожує від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади та штраф.

Досудове розслідування триває.