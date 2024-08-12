От сделок с арендой коммунального имущества до майнинга криптовалюты: полиция Черниговщины раскрыла схему незаконного обогащения чиновников. ФОТОрепортаж

Полицейские провели обыски на территории одного из коммунальных предприятий Чернигова и разоблачили чиновника и его сообщников в незаконном обустройстве фермы по криптовалюте, а также в незаконных сделках с коммунальным имуществом.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Какую схему организовали злоумышленники?

Следователи следственного управления совместно с управлением уголовного розыска установили, что руководитель коммунального предприятия, имеющего на балансе более 50 зданий, в течение нескольких лет искусственно занижал арендную плату на коммунальное имущество. В сговоре с другими должностными лицами КП он организовал схему обогащения на сдаче помещений в аренду по искусственно заниженным в 10-15 раз ценам. А именно: коммунальное имущество регистрировалось на аукционе, в котором участвовало предприятие, зарегистрированное на помощницу директора.

После получения этим предприятием имущества во временное пользование по заниженным ценам, оно предлагалось юридическим или физическим лицам для заключения договора субаренды по уже рыночной цене, которая в десятки раз превышает арендную плату, доход от которой попадает в подконтрольное директору ООО. Полученные от незаконной сделки с имуществом деньги распределялись между всеми участниками преступной группы чиновников.

Также смотрите: Незаконно переоформил на родственников имущество на 12 млн грн: Сообщено о подозрении начальнику львовского КЭВ Нанивскому. ФОТО (обновлено)

По результатам обысков, полицейские изъяли документы "черной" бухгалтерии, а также другие вещественные доказательства.









Чиновник обустроил майнинг-ферму

Кроме того, в одном из технических помещений полиция обнаружила обустроенную майнинг-ферму криптовалюты.

По информации следствия, директор КП создал скрытый за лифтом каскад с видеокартами и самовольно подключил ее к электрической сети коммунального предприятия. Ежемесячно на майнинге криптовалюты чиновник зарабатывал от 1300 долларов, тем самым нанося ущерб коммунальному предприятию за ворованную электроэнергию. Незаконной деятельность чиновник занимался по меньшей мере в течение года.

Полицейские изъяли специализированное оборудование и программное обеспечение, документацию и черновые записи с расчетами незаконной прибыли.

Также читайте: "Слугу народа" Мариковского будут судить за недостоверное декларирование криптовалюты почти на 25 млн грн









Злоумышленникам инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Им грозит от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности и штраф.

Досудебное расследование продолжается.