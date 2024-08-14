Наслідки ударів українських безпілотників по військовому аеродрому "Саваслейка" в Росії. ФОТО

Супутниковий знімок Planet Labs за 14 серпня показує стан справ на військовому аеродромі "Саваслейка" в Росії, який уночі атакували українські дрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На фото видно пошкодження сховища летовища.

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Нагадуємо, вранці 14 серпня безпілотники атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Там розташовані винищувачі МіГ-31К - носії ракет "Кинджал", якими російські війська обстрілюють Україну.