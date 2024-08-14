Наслідки ударів українських безпілотників по військовому аеродрому "Саваслейка" в Росії. ФОТО
Супутниковий знімок Planet Labs за 14 серпня показує стан справ на військовому аеродромі "Саваслейка" в Росії, який уночі атакували українські дрони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На фото видно пошкодження сховища летовища.
Нагадуємо, вранці 14 серпня безпілотники атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Там розташовані винищувачі МіГ-31К - носії ракет "Кинджал", якими російські війська обстрілюють Україну.
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МіГ-31К - це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".
Defence Express, аналізуючи російські літаки, писав, що в Росії є близько 20 МіГ-31К.
Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році, а випускалися вони з 1976-го.
Пряме попадання (конструкційний захист відсутній) в 2 літаки. Вибухи, пожежа. Реагування систем ППО на проліт БПЛА не зафіксоване.
ГЗМ
08-56