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Наслідки ударів українських безпілотників по військовому аеродрому "Саваслейка" в Росії. ФОТО

Супутниковий знімок Planet Labs за 14 серпня показує стан справ на військовому аеродромі "Саваслейка" в Росії, який уночі атакували українські дрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На фото видно пошкодження сховища летовища.

Також читайте: Супутники NASA зафіксували пожежу на російській авіабазі "Саваслейка". ФОТО

Нагадуємо, вранці 14 серпня безпілотники атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Там розташовані винищувачі МіГ-31К - носії ракет "Кинджал", якими російські війська обстрілюють Україну.

Автор: 

росія (65191) аеродром (300)


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Освабаділі аеродром техніку і персонал він гньота кацапофашистського путінського режиму та агалтєлой русафобії.
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14.08.2024 22:20 Відповісти
На початку 2021 року ВПС Росії налічували 131 перехоплювач МіГ-31. Це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії.

МіГ-31К - це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".

Defence Express, аналізуючи російські літаки, писав, що в Росії є близько 20 МіГ-31К.

Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році, а випускалися вони з 1976-го.
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14.08.2024 22:25 Відповісти
11 БПЛА атаковане летовище Саваслейка (інд. ЬУДЕ Нижньогородська обл. РФ), місце дислокації філії 4-о державного центру підготовки авіаційного персоналі і військових випробувань. В момент атаки на летовищі знаходилось 4 МиГ-31.
Пряме попадання (конструкційний захист відсутній) в 2 літаки. Вибухи, пожежа. Реагування систем ППО на проліт БПЛА не зафіксоване.

ГЗМ
08-56
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14.08.2024 22:31 Відповісти
Якби були хоч якісь наслідки то вже було б щось відомо. А поки що голий піар.
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14.08.2024 23:17 Відповісти
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15.08.2024 01:32 Відповісти
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15.08.2024 01:52 Відповісти
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15.08.2024 02:06 Відповісти
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15.08.2024 02:07 Відповісти
 
 