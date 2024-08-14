Последствия ударов украинских беспилотников по военному аэродрому "Саваслейка" в России. ФОТО
Спутниковый снимок Planet Labs за 14 августа показывает состояние дел на военном аэродроме "Саваслейка" в России, который ночью атаковали украинские дроны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
На фото видно повреждения хранилища аэропорта.
Напоминаем, утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.
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МіГ-31К - це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".
Defence Express, аналізуючи російські літаки, писав, що в Росії є близько 20 МіГ-31К.
Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році, а випускалися вони з 1976-го.
Пряме попадання (конструкційний захист відсутній) в 2 літаки. Вибухи, пожежа. Реагування систем ППО на проліт БПЛА не зафіксоване.
ГЗМ
08-56