РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12191 посетитель онлайн
Новости Фото Война
10 545 9

Последствия ударов украинских беспилотников по военному аэродрому "Саваслейка" в России. ФОТО

Спутниковый снимок Planet Labs за 14 августа показывает состояние дел на военном аэродроме "Саваслейка" в России, который ночью атаковали украинские дроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На фото видно повреждения хранилища аэропорта.

Также читайте: Спутники NASA зафиксировали пожар на российской авиабазе "Саваслейка". ФОТО

Напоминаем, утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.

Автор: 

россия (95515) аэродром (293)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Освабаділі аеродром техніку і персонал він гньота кацапофашистського путінського режиму та агалтєлой русафобії.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:20 Ответить
На початку 2021 року ВПС Росії налічували 131 перехоплювач МіГ-31. Це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії.

МіГ-31К - це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".

Defence Express, аналізуючи російські літаки, писав, що в Росії є близько 20 МіГ-31К.

Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році, а випускалися вони з 1976-го.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:25 Ответить
11 БПЛА атаковане летовище Саваслейка (інд. ЬУДЕ Нижньогородська обл. РФ), місце дислокації філії 4-о державного центру підготовки авіаційного персоналі і військових випробувань. В момент атаки на летовищі знаходилось 4 МиГ-31.
Пряме попадання (конструкційний захист відсутній) в 2 літаки. Вибухи, пожежа. Реагування систем ППО на проліт БПЛА не зафіксоване.

ГЗМ
08-56
показать весь комментарий
14.08.2024 22:31 Ответить
Якби були хоч якісь наслідки то вже було б щось відомо. А поки що голий піар.
показать весь комментарий
14.08.2024 23:17 Ответить
вище пост
показать весь комментарий
15.08.2024 01:32 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2024 01:52 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2024 02:06 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2024 02:07 Ответить
 
 