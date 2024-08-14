Последствия ударов украинских беспилотников по военному аэродрому "Саваслейка" в России. ФОТО

Спутниковый снимок Planet Labs за 14 августа показывает состояние дел на военном аэродроме "Саваслейка" в России, который ночью атаковали украинские дроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На фото видно повреждения хранилища аэропорта.

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Напоминаем, утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Там расположены истребители МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми российские войска обстреливают Украину.