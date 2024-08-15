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Виготовляв неякісні FPV-дрони та привласнив 5,7 млн грн: Повідомлено про підозру директору хмельницької фірми. ФОТОрепортаж

Директор однієї із хмельницьких фірм вирішив "підзаробити" та виготовив неякісні FPV-дрони на замовлення мерії Нетішина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, керівник ТОВ, яке здійснює діяльність у сфері виробництва повітряних літальних апаратів та супутнього устаткування, організував схему заволодіння бюджетними коштами.

У січні 2024 року підприємство перемогло у тендері, оголошеному Нетішинською міськрадою, на закупівлю FPV-дронів для забезпечення Сил оборони.

Також читайте: Прокуратура відсудила ще 93 мільйони, які Міноборони переплатило за пальне для ЗСУ

Протягом січня-квітня 2024 року між сторонами укладено низку договорів на закупівлю 1 тисячі FPV-дронів загальною вартістю понад 16,4 млн грн.

Керівник ТОВ вирішив "здешевити" виробництво та заробити на цьому. Замість передбачених тендерною та технічною документацією відеокамер та відеопередавачів, на дрони встановлювались прилади нижчої якості та майже у два рази дешевші.

Так, чоловік привласнив понад 5,7 млн грн бюджетних коштів.

Йому було повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем(ч. 5 ст. 191 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримані організатори схеми заволодіння 12,5 млн грн під час закупівлі обладнання для "Харківобленерго". ФОТО

Директор фірми на Хмельниччині виготовляв неякісні FPV-дрони та привласнив кошти
Директор фірми на Хмельниччині виготовляв неякісні FPV-дрони та привласнив кошти

Автор: 

Хмельниччина (914) закупівлі (3372) Офіс Генпрокурора (3249) fpv-дрон (112)


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"вирішив "підзаробити" та виготовив неякісні FPV-дрони" - ай-я-яй, який поганий хлопчик...
А як себе почуває незабутній пан Розенблат? У нього все гаразд, нікому нічого не заборгував?
"Минобороны уплатило 650 млн грн аванса семейной компании экс-нардепа Борислава Розенблата, которая под дедлайн сдала только 1 из 55 заказанных БПЛА." /вересень 2023 р./
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15.08.2024 13:24 Відповісти
Бред и фикция с первого до последнего слова!
Какое, нах, "оборудование, предусмотренное тендерной документацией"! В мире огромный дефицит комплектующих к БПЛА. В Китае хер что купишь! Правительство Китая издает тайные и открытые указы запрещающие продажу украинским и даже европейским компаниям. Москали перебивают контракты ценой. В таких условиях, наши умудряются еще хоть что-то покупать. И вы, ******, гнобите производителя БПЛА? Шо, *****, не поделился? Не захотел "порешать вопрос"?
Какое, нах, "снижение качества"? Покажите жалобы, рекламации от операторов на фронте.
Что значит "присвоил 5, 7 млн."? В смысле, ЗАРАБОТАЛ? А должен был бесплатно работать?
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15.08.2024 13:32 Відповісти
Якщо в супермаркеті вам замість ковбаси продадуть гівно ви теж скажете що вони там "заробляють"? Ну вони ж пакували гівно в плівку...
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15.08.2024 13:44 Відповісти
Твій нік, реально відповідає твоєму інтелекту
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15.08.2024 14:01 Відповісти
Тю, різникоф значно більше заграбастав. І нічого-бо знав ''таблицю ділення''
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15.08.2024 13:46 Відповісти
Мабуть він і шафи на залвзниці підпалював.
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15.08.2024 13:54 Відповісти
...хтось й дОсі на 100% вірить у святість Офісу Генпрокурора імені дермака-татарова та їхнього офіційного "даху" Зєлєнськага Ніякого?.. у цих зелено-синіх мародерів на крові на порядки більші розкрадання-мародерство "протікають крізь пальці"
звісно, менші злочини також не варто заохочувати (якщо вони об'єктивно-таки - є), але після Червінських-Марченків-Федин-Антоненків-Пояркових............. довіри придворним лівоохоронцям Зєлі Підєрмачної нема ніякої... це може бути звичайне усунення конкурентів або ще гірще - чергова зелена зрада - палиці у колеса тим, хто не пішов під час гарячих подій війни у відпустку, як зРада імені Зєлєнскага, а намагається щось, можливе на своєму рівні, робити...
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15.08.2024 16:40 Відповісти
Важко щось сказати, поки невідомо що за модулі ставив і замість чого, наскільки вони гірші/кращі, зараз є китайські матриці нічим не гірші за японські, хз що туди ставлять.
35% покласти в кишеню, наче і багато, а наче і не дуже. Тільки що тоді на дрони лишається, по 10тис грн... якось впритик... а торгував би інверторами і акб, міг би собі 200-300% класти в кишеню без будь яких проблем)
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18.08.2024 04:33 Відповісти
 
 