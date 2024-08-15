Виготовляв неякісні FPV-дрони та привласнив 5,7 млн грн: Повідомлено про підозру директору хмельницької фірми. ФОТОрепортаж

Директор однієї із хмельницьких фірм вирішив "підзаробити" та виготовив неякісні FPV-дрони на замовлення мерії Нетішина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, керівник ТОВ, яке здійснює діяльність у сфері виробництва повітряних літальних апаратів та супутнього устаткування, організував схему заволодіння бюджетними коштами.

У січні 2024 року підприємство перемогло у тендері, оголошеному Нетішинською міськрадою, на закупівлю FPV-дронів для забезпечення Сил оборони.

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Протягом січня-квітня 2024 року між сторонами укладено низку договорів на закупівлю 1 тисячі FPV-дронів загальною вартістю понад 16,4 млн грн.

Керівник ТОВ вирішив "здешевити" виробництво та заробити на цьому. Замість передбачених тендерною та технічною документацією відеокамер та відеопередавачів, на дрони встановлювались прилади нижчої якості та майже у два рази дешевші.

Так, чоловік привласнив понад 5,7 млн грн бюджетних коштів.

Йому було повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем(ч. 5 ст. 191 КК України).

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