Виготовляв неякісні FPV-дрони та привласнив 5,7 млн грн: Повідомлено про підозру директору хмельницької фірми. ФОТОрепортаж
Директор однієї із хмельницьких фірм вирішив "підзаробити" та виготовив неякісні FPV-дрони на замовлення мерії Нетішина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, керівник ТОВ, яке здійснює діяльність у сфері виробництва повітряних літальних апаратів та супутнього устаткування, організував схему заволодіння бюджетними коштами.
У січні 2024 року підприємство перемогло у тендері, оголошеному Нетішинською міськрадою, на закупівлю FPV-дронів для забезпечення Сил оборони.
Протягом січня-квітня 2024 року між сторонами укладено низку договорів на закупівлю 1 тисячі FPV-дронів загальною вартістю понад 16,4 млн грн.
Керівник ТОВ вирішив "здешевити" виробництво та заробити на цьому. Замість передбачених тендерною та технічною документацією відеокамер та відеопередавачів, на дрони встановлювались прилади нижчої якості та майже у два рази дешевші.
Так, чоловік привласнив понад 5,7 млн грн бюджетних коштів.
Йому було повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем(ч. 5 ст. 191 КК України).
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А як себе почуває незабутній пан Розенблат? У нього все гаразд, нікому нічого не заборгував?
"Минобороны уплатило 650 млн грн аванса семейной компании экс-нардепа Борислава Розенблата, которая под дедлайн сдала только 1 из 55 заказанных БПЛА." /вересень 2023 р./
Какое, нах, "оборудование, предусмотренное тендерной документацией"! В мире огромный дефицит комплектующих к БПЛА. В Китае хер что купишь! Правительство Китая издает тайные и открытые указы запрещающие продажу украинским и даже европейским компаниям. Москали перебивают контракты ценой. В таких условиях, наши умудряются еще хоть что-то покупать. И вы, ******, гнобите производителя БПЛА? Шо, *****, не поделился? Не захотел "порешать вопрос"?
Какое, нах, "снижение качества"? Покажите жалобы, рекламации от операторов на фронте.
Что значит "присвоил 5, 7 млн."? В смысле, ЗАРАБОТАЛ? А должен был бесплатно работать?
звісно, менші злочини також не варто заохочувати (якщо вони об'єктивно-таки - є), але після Червінських-Марченків-Федин-Антоненків-Пояркових............. довіри придворним лівоохоронцям Зєлі Підєрмачної нема ніякої... це може бути звичайне усунення конкурентів або ще гірще - чергова зелена зрада - палиці у колеса тим, хто не пішов під час гарячих подій війни у відпустку, як зРада імені Зєлєнскага, а намагається щось, можливе на своєму рівні, робити...
35% покласти в кишеню, наче і багато, а наче і не дуже. Тільки що тоді на дрони лишається, по 10тис грн... якось впритик... а торгував би інверторами і акб, міг би собі 200-300% класти в кишеню без будь яких проблем)