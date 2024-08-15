Изготавливал некачественные FPV-дроны и присвоил 5,7 млн грн.: Сообщено о подозрении директору хмельницкой фирмы. ФОТОрепортаж

Директор одной из хмельницких фирм решил "подзаработать" и изготовил некачественные FPV-дроны по заказу мэрии Нетешина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, руководитель ООО, которое осуществляет деятельность в сфере производства воздушных летательных аппаратов и сопутствующего оборудования, организовал схему завладения бюджетными средствами.

В январе 2024 года предприятие победило в тендере, объявленном Нетешинским горсоветом, на закупку FPV-дронов для обеспечения Сил обороны.

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В течение января-апреля 2024 года между сторонами заключен ряд договоров на закупку 1 тысячи FPV-дронов общей стоимостью более 16,4 млн грн.

Руководитель ООО решил "удешевить" производство и заработать на этом. Вместо предусмотренных тендерной и технической документацией видеокамер и видеопередатчиков, на дроны устанавливались приборы низкого качества и почти в два раза дешевле.

Так, мужчина присвоил более 5,7 млн грн бюджетных средств.

Ему было сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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