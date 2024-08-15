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Изготавливал некачественные FPV-дроны и присвоил 5,7 млн грн.: Сообщено о подозрении директору хмельницкой фирмы. ФОТОрепортаж

Директор одной из хмельницких фирм решил "подзаработать" и изготовил некачественные FPV-дроны по заказу мэрии Нетешина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, руководитель ООО, которое осуществляет деятельность в сфере производства воздушных летательных аппаратов и сопутствующего оборудования, организовал схему завладения бюджетными средствами.

В январе 2024 года предприятие победило в тендере, объявленном Нетешинским горсоветом, на закупку FPV-дронов для обеспечения Сил обороны.

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В течение января-апреля 2024 года между сторонами заключен ряд договоров на закупку 1 тысячи FPV-дронов общей стоимостью более 16,4 млн грн.

Руководитель ООО решил "удешевить" производство и заработать на этом. Вместо предусмотренных тендерной и технической документацией видеокамер и видеопередатчиков, на дроны устанавливались приборы низкого качества и почти в два раза дешевле.

Так, мужчина присвоил более 5,7 млн грн бюджетных средств.

Ему было сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Директор фірми на Хмельниччині виготовляв неякісні FPV-дрони та привласнив кошти
Директор фірми на Хмельниччині виготовляв неякісні FPV-дрони та привласнив кошти

Автор: 

Хмельнитчина (896) закупки (753) Офис Генпрокурора (2467) fvp-дрон (106)


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"вирішив "підзаробити" та виготовив неякісні FPV-дрони" - ай-я-яй, який поганий хлопчик...
А як себе почуває незабутній пан Розенблат? У нього все гаразд, нікому нічого не заборгував?
"Минобороны уплатило 650 млн грн аванса семейной компании экс-нардепа Борислава Розенблата, которая под дедлайн сдала только 1 из 55 заказанных БПЛА." /вересень 2023 р./
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15.08.2024 13:24 Ответить
Бред и фикция с первого до последнего слова!
Какое, нах, "оборудование, предусмотренное тендерной документацией"! В мире огромный дефицит комплектующих к БПЛА. В Китае хер что купишь! Правительство Китая издает тайные и открытые указы запрещающие продажу украинским и даже европейским компаниям. Москали перебивают контракты ценой. В таких условиях, наши умудряются еще хоть что-то покупать. И вы, ******, гнобите производителя БПЛА? Шо, *****, не поделился? Не захотел "порешать вопрос"?
Какое, нах, "снижение качества"? Покажите жалобы, рекламации от операторов на фронте.
Что значит "присвоил 5, 7 млн."? В смысле, ЗАРАБОТАЛ? А должен был бесплатно работать?
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15.08.2024 13:32 Ответить
Якщо в супермаркеті вам замість ковбаси продадуть гівно ви теж скажете що вони там "заробляють"? Ну вони ж пакували гівно в плівку...
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15.08.2024 13:44 Ответить
Твій нік, реально відповідає твоєму інтелекту
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15.08.2024 14:01 Ответить
Тю, різникоф значно більше заграбастав. І нічого-бо знав ''таблицю ділення''
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15.08.2024 13:46 Ответить
Мабуть він і шафи на залвзниці підпалював.
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15.08.2024 13:54 Ответить
...хтось й дОсі на 100% вірить у святість Офісу Генпрокурора імені дермака-татарова та їхнього офіційного "даху" Зєлєнськага Ніякого?.. у цих зелено-синіх мародерів на крові на порядки більші розкрадання-мародерство "протікають крізь пальці"
звісно, менші злочини також не варто заохочувати (якщо вони об'єктивно-таки - є), але після Червінських-Марченків-Федин-Антоненків-Пояркових............. довіри придворним лівоохоронцям Зєлі Підєрмачної нема ніякої... це може бути звичайне усунення конкурентів або ще гірще - чергова зелена зрада - палиці у колеса тим, хто не пішов під час гарячих подій війни у відпустку, як зРада імені Зєлєнскага, а намагається щось, можливе на своєму рівні, робити...
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15.08.2024 16:40 Ответить
Важко щось сказати, поки невідомо що за модулі ставив і замість чого, наскільки вони гірші/кращі, зараз є китайські матриці нічим не гірші за японські, хз що туди ставлять.
35% покласти в кишеню, наче і багато, а наче і не дуже. Тільки що тоді на дрони лишається, по 10тис грн... якось впритик... а торгував би інверторами і акб, міг би собі 200-300% класти в кишеню без будь яких проблем)
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18.08.2024 04:33 Ответить
 
 