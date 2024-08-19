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Новини Фото Окупація Криму
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Росіяни перекидають застарілу військову техніку до аеродрому "Бельбек" під Севастополем. ФОТО

Російські загарбники перекидають військову техніку, зокрема старий ЗРК "Оса", у район аеродрому "Бельбек" під тимчасово окупованим Севастополем 

Про це повідомляє "Кримський вітер", передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано перекидання застарілого ЗРК "Оса" та іншої техніки в район аеродрому "Бельбек" під Севастополем", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що "Оса" - радянський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, прийнятий на озброєння 1971 року. Зона ураження цілі по висоті - від 10 до 5000 м, по дальності - від 1,5 до 10,3 км.

Окупанти перекидають старий ЗРК Оса до аеродрому Бельбек

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У Росії є більш сучасні ракетні комплекси, такі як Тор-М1/2, "Панцир-С1/2", ПЗРК "Верба", здатні більш ефективно виконувати завдання "Оси".

"Оса", на відміну від них, має труднощі під час перехоплення таких цілей, як БпЛА, крилаті ракети, малопомітні літаки, гелікоптери.

"Використання такого застарілого комплексу засвідчує "технологічний голод" в армії Росії й відсутність можливостей прикривати важливі об'єкти за допомогою сучасних ЗРК", - йдеться у дописі.

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Автор: 

Крим (14147) росія (65162) Севастополь (554) техніка (1826)


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Топ коментарі
+10
Розкажіть пане,скільки ви вже втратили на своєму дивані населених пунктів та людей?
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19.08.2024 14:37
+4
Байки про застарілу, і "майже знищену" техніку ворога ми чуємо без перестанку, а по факту - втрачаємо населенні пункти, позиції і ЛЮДЕЙ!.....
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19.08.2024 14:22
+3
Може і застаріла але діюча і у них цього мотлоху повно.
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19.08.2024 14:55
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Байки про застарілу, і "майже знищену" техніку ворога ми чуємо без перестанку, а по факту - втрачаємо населенні пункти, позиції і ЛЮДЕЙ!.....
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19.08.2024 14:22 Відповісти
Розкажіть пане,скільки ви вже втратили на своєму дивані населених пунктів та людей?
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19.08.2024 14:37 Відповісти
а ви пане мабуть з окопа попрікаєте?
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19.08.2024 14:58 Відповісти
Чудо, яке своє ім'я пише з помилками(або кацап), ти в якому підрозділі захищаєш країну, чи ти так аби потриздіти???
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20.08.2024 08:16 Відповісти
Бідно, але чисто вдягнений ЗРК "Оса"...
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19.08.2024 14:51 Відповісти
********....
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19.08.2024 16:45 Відповісти
Може і застаріла але діюча і у них цього мотлоху повно.
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19.08.2024 14:55 Відповісти
Оса одноканальна по цілі, відповідно може збити одиночну ціль. Якщо буде обстріл групою крилатих ракет/дронів, толку з неї мало.
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19.08.2024 15:28 Відповісти
Я не ППО-шник, тож не можу оцінювати можливості цього комплексу проти дронів і ракет.
Тому мені цікаво - наскільки ті, хто писав цей допис, розбираються в предметі, про який пишуть?
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19.08.2024 17:22 Відповісти
 
 