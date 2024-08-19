Росіяни перекидають застарілу військову техніку до аеродрому "Бельбек" під Севастополем. ФОТО
Російські загарбники перекидають військову техніку, зокрема старий ЗРК "Оса", у район аеродрому "Бельбек" під тимчасово окупованим Севастополем
Про це повідомляє "Кримський вітер", передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано перекидання застарілого ЗРК "Оса" та іншої техніки в район аеродрому "Бельбек" під Севастополем", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що "Оса" - радянський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, прийнятий на озброєння 1971 року. Зона ураження цілі по висоті - від 10 до 5000 м, по дальності - від 1,5 до 10,3 км.
У Росії є більш сучасні ракетні комплекси, такі як Тор-М1/2, "Панцир-С1/2", ПЗРК "Верба", здатні більш ефективно виконувати завдання "Оси".
"Оса", на відміну від них, має труднощі під час перехоплення таких цілей, як БпЛА, крилаті ракети, малопомітні літаки, гелікоптери.
"Використання такого застарілого комплексу засвідчує "технологічний голод" в армії Росії й відсутність можливостей прикривати важливі об'єкти за допомогою сучасних ЗРК", - йдеться у дописі.
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