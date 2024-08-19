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Новости Фото Оккупация Крыма
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Россияне перебрасывают устаревшую военную технику к аэродрому "Бельбек" под Севастополем. ФОТО

Российские захватчики перебрасывают военную технику, в частности старый ЗРК "Оса", в район аэродрома "Бельбек" под временно оккупированным Севастополем

Об этом сообщает "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирована переброска устаревшего ЗРК "Оса" и другой техники в район аэродрома "Бельбек" под Севастополем", - говорится в сообщении.

Известно, что "Оса" - советский автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1971 году. Зона поражения цели по высоте - от 10 до 5000 м, по дальности - от 1,5 до 10,3 км.

Окупанти перекидають старий ЗРК Оса до аеродрому Бельбек

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У России есть более современные ракетные комплексы, такие как Тор-М1/2, "Панцирь-С1/2", ПЗРК "Верба", способные более эффективно выполнять задачи "Осы".

"Оса", в отличие от них, имеет трудности при перехвате таких целей, как БпЛА, крылатые ракеты, малозаметные самолеты, вертолеты.

"Использование такого устаревшего комплекса свидетельствует о "технологическом голоде" в армии России и отсутствии возможностей прикрывать важные объекты с помощью современных ЗРК", - говорится в сообщении.

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Крым (26384) россия (95526) город Севастополь (1760) техника (1736)


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Топ комментарии
+10
Розкажіть пане,скільки ви вже втратили на своєму дивані населених пунктів та людей?
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19.08.2024 14:37
+4
Байки про застарілу, і "майже знищену" техніку ворога ми чуємо без перестанку, а по факту - втрачаємо населенні пункти, позиції і ЛЮДЕЙ!.....
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19.08.2024 14:22
+3
Може і застаріла але діюча і у них цього мотлоху повно.
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19.08.2024 14:55
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Байки про застарілу, і "майже знищену" техніку ворога ми чуємо без перестанку, а по факту - втрачаємо населенні пункти, позиції і ЛЮДЕЙ!.....
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19.08.2024 14:22 Ответить
Розкажіть пане,скільки ви вже втратили на своєму дивані населених пунктів та людей?
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19.08.2024 14:37 Ответить
а ви пане мабуть з окопа попрікаєте?
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19.08.2024 14:58 Ответить
Чудо, яке своє ім'я пише з помилками(або кацап), ти в якому підрозділі захищаєш країну, чи ти так аби потриздіти???
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20.08.2024 08:16 Ответить
Бідно, але чисто вдягнений ЗРК "Оса"...
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19.08.2024 14:51 Ответить
********....
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19.08.2024 16:45 Ответить
Може і застаріла але діюча і у них цього мотлоху повно.
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19.08.2024 14:55 Ответить
Оса одноканальна по цілі, відповідно може збити одиночну ціль. Якщо буде обстріл групою крилатих ракет/дронів, толку з неї мало.
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19.08.2024 15:28 Ответить
Я не ППО-шник, тож не можу оцінювати можливості цього комплексу проти дронів і ракет.
Тому мені цікаво - наскільки ті, хто писав цей допис, розбираються в предметі, про який пишуть?
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19.08.2024 17:22 Ответить
 
 