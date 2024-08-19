Россияне перебрасывают устаревшую военную технику к аэродрому "Бельбек" под Севастополем. ФОТО

Российские захватчики перебрасывают военную технику, в частности старый ЗРК "Оса", в район аэродрома "Бельбек" под временно оккупированным Севастополем

Об этом сообщает "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирована переброска устаревшего ЗРК "Оса" и другой техники в район аэродрома "Бельбек" под Севастополем", - говорится в сообщении.

Известно, что "Оса" - советский автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1971 году. Зона поражения цели по высоте - от 10 до 5000 м, по дальности - от 1,5 до 10,3 км.

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У России есть более современные ракетные комплексы, такие как Тор-М1/2, "Панцирь-С1/2", ПЗРК "Верба", способные более эффективно выполнять задачи "Осы".

"Оса", в отличие от них, имеет трудности при перехвате таких целей, как БпЛА, крылатые ракеты, малозаметные самолеты, вертолеты.

"Использование такого устаревшего комплекса свидетельствует о "технологическом голоде" в армии России и отсутствии возможностей прикрывать важные объекты с помощью современных ЗРК", - говорится в сообщении.

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