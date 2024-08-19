Сапери знищили 60 боєприпасів зі збитої російської ракети Х-101 у Києві. ФОТОрепортаж

Сапери ДСНС знищили 60 боєприпасів, які виявили на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 у одному із лісопаркових господарств Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Знахідки було транспортовано на підривний майданчик і знищено.

"Небезпечні м’ячики" мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися", - зазначили в ДСНС.



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