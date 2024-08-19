РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5093 посетителя онлайн
Новости Фото Война
5 998 2

Саперы уничтожили 60 боеприпасов со сбитой российской ракеты Х-101 в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Саперы ГСЧС уничтожили 60 боеприпасов, которые обнаружили на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Находки были транспортированы на подрывную площадку и уничтожены.

"Опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться", - отметили в ГСЧС.

Смотрите: Атака "шахедов" на Киевщину: в результате падения обломков два дома разрушены, еще 16 - повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

ДСНС знищила 60 мін зі збитої російської ракети Х-101
ДСНС знищила 60 мін зі збитої російської ракети Х-101
ДСНС знищила 60 мін зі збитої російської ракети Х-101

Автор: 

Киев (25521) ракеты (3569) ГСЧС (4966) кассетные боеприпасы (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свинособачи м'ячики..
показать весь комментарий
19.08.2024 15:13 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2024 15:48 Ответить
 
 