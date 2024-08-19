Саперы уничтожили 60 боеприпасов со сбитой российской ракеты Х-101 в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Саперы ГСЧС уничтожили 60 боеприпасов, которые обнаружили на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Находки были транспортированы на подрывную площадку и уничтожены.

"Опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться", - отметили в ГСЧС.



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