Саперы уничтожили 60 боеприпасов со сбитой российской ракеты Х-101 в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Саперы ГСЧС уничтожили 60 боеприпасов, которые обнаружили на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Находки были транспортированы на подрывную площадку и уничтожены.
"Опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться", - отметили в ГСЧС.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий19.08.2024 15:13 Ответить Мне нравится 5
Ole Lahti
показать весь комментарий19.08.2024 15:48 Ответить Мне нравится 2
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