На Одещині ліквідовано схему для ухилянтів, яку організували посадовці міграційної служби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Посадовці "віддалено" оформлювали закордонні паспорти

У результаті комплексних заходів затримано очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

"Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України й намагаються "віддалено" оформити закордонні паспорти.

Така "схема" дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП", - розповіли в СБУ.





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За послугу брали від 500 доларів

Організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури: без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах.

Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок "робили" із дистанційно надісланої світлини.

Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників.







Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тис. американських доларів, залежно від терміновості.

Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів вилучено:

понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;

майже 200 печаток і штампів, які використовували у "схемі".

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За даними слідства, загалом ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

Що загрожує затриманим?

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС (наразі вони вже звільнені), одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усі документи, видані із порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.

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