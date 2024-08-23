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На Одещині ліквідовано схему для ухилянтів, яку організували посадовці міграційної служби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Посадовці "віддалено" оформлювали закордонні паспорти

У результаті комплексних заходів затримано очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

"Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України й намагаються "віддалено" оформити закордонні паспорти.

Така "схема" дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП", - розповіли в СБУ.

СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

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За послугу брали від 500 доларів

Організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури: без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах.

Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок "робили" із дистанційно надісланої світлини.

Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників.

СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тис. американських доларів, залежно від терміновості.

Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів вилучено:

  • понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;
  • майже 200 печаток і штампів, які використовували у "схемі".

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За даними слідства, загалом ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

Що загрожує затриманим?

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС (наразі вони вже звільнені), одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усі документи, видані із порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.

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СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

Автор: 

Одеська область (3208) СБУ (12809) Держміграція (273) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+4
Цим займається КОТРОЗВІДКА СБУ ????? ну це вже алєс капут
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23.08.2024 15:39
+3
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23.08.2024 15:42
+3
Клєчатий
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23.08.2024 15:45
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знову мальчікі в трусіках...
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23.08.2024 15:34 Відповісти
Цим займається КОТРОЗВІДКА СБУ ????? ну це вже алєс капут
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23.08.2024 15:39 Відповісти
А складається враження, що, як мінімум одного, тільки за напис на футбольці пов'язали...
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23.08.2024 15:41 Відповісти
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23.08.2024 15:42 Відповісти
Клєчатий
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23.08.2024 15:45 Відповісти
Затримані взяли на себе функції новостворюваного Міністерства Єдності із зарубіжними українцями.

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23.08.2024 16:18 Відповісти
Нові гундосики
Та нові трудові місця для чиновників...
В шапітолії все стабільно
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23.08.2024 17:42 Відповісти
Б1смарк бачив на 200 рок1в , держслужбовц1 трутн1
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23.08.2024 17:01 Відповісти
До стінки, та розстріляти міграційну службу, разом з ТЦК, поліцаями. Досить годувати нечисть в Україні.
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23.08.2024 17:26 Відповісти
чому "схема для ухилянтів"?! Наприклад право на виїзд моють моряки, але уце право потрібно підкріпити від 10к "зелених". Батько трьох дітей має право виїзду, але якщо з ним не буде дітей можуть відмовити, тож що? Везти с собою дітей щоб оформити паспорт? Це пара прикладів які я знаю від знайомих, мабуть є інщі варівнти. В Державі навмисно створюють корупціїні схеми, а потім героїчно їх долають
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23.08.2024 18:08 Відповісти
У нормальній людині не може бути проблем з ТЦК. Якщо в тебе є проблемт з ТЦК, то ти, априорі, підар.
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23.08.2024 18:09 Відповісти
 
 