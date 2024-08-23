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На Одесщине ликвидирована схема для уклонистов, организованная должностными лицами миграционной службы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники "удаленно" оформляли заграничные паспорта

В результате комплексных мероприятий задержаны глава местного райотдела ГМС и двое его подчиненных, а также должностное лицо регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.

"Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.

Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не становиться на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП", - рассказали в СБУ.

СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

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За услугу брали от 500 долларов

Организаторы сделки изготавливали для уклонистов загранпаспорта с грубым нарушением процедуры: без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.

Для оформления документов чиновники ГМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" с дистанционно присланной фотографии.

Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.

СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности.

Во время 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

  • более 300 тыс. долларов США и более 60 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем;
  • почти 200 печатей и штампов, которые использовали в "схеме".

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По данным следствия, в целом дельцы получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов.

Что грозит задержанным?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам ГМС (сейчас они уже уволены), одному работнику ЦПАУ, посреднику и еще одному участнику сделки по ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Все документы, выданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.

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СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині
СБУ викрила масштабну схему для ухилянтів на Одещині

Автор: 

Одесская область (3565) СБУ (19890) Госмиграция (290) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+4
Цим займається КОТРОЗВІДКА СБУ ????? ну це вже алєс капут
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23.08.2024 15:39
+3
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23.08.2024 15:42
+3
Клєчатий
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23.08.2024 15:45
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знову мальчікі в трусіках...
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23.08.2024 15:34 Ответить
Цим займається КОТРОЗВІДКА СБУ ????? ну це вже алєс капут
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23.08.2024 15:39 Ответить
А складається враження, що, як мінімум одного, тільки за напис на футбольці пов'язали...
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23.08.2024 15:41 Ответить
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23.08.2024 15:42 Ответить
Клєчатий
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23.08.2024 15:45 Ответить
Затримані взяли на себе функції новостворюваного Міністерства Єдності із зарубіжними українцями.

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23.08.2024 16:18 Ответить
Нові гундосики
Та нові трудові місця для чиновників...
В шапітолії все стабільно
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23.08.2024 17:42 Ответить
Б1смарк бачив на 200 рок1в , держслужбовц1 трутн1
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23.08.2024 17:01 Ответить
До стінки, та розстріляти міграційну службу, разом з ТЦК, поліцаями. Досить годувати нечисть в Україні.
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23.08.2024 17:26 Ответить
чому "схема для ухилянтів"?! Наприклад право на виїзд моють моряки, але уце право потрібно підкріпити від 10к "зелених". Батько трьох дітей має право виїзду, але якщо з ним не буде дітей можуть відмовити, тож що? Везти с собою дітей щоб оформити паспорт? Це пара прикладів які я знаю від знайомих, мабуть є інщі варівнти. В Державі навмисно створюють корупціїні схеми, а потім героїчно їх долають
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23.08.2024 18:08 Ответить
У нормальній людині не може бути проблем з ТЦК. Якщо в тебе є проблемт з ТЦК, то ти, априорі, підар.
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23.08.2024 18:09 Ответить
 
 