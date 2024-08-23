На Одесщине ликвидирована схема для уклонистов, организованная должностными лицами миграционной службы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники "удаленно" оформляли заграничные паспорта

В результате комплексных мероприятий задержаны глава местного райотдела ГМС и двое его подчиненных, а также должностное лицо регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.

"Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.

Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не становиться на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП", - рассказали в СБУ.





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За услугу брали от 500 долларов

Организаторы сделки изготавливали для уклонистов загранпаспорта с грубым нарушением процедуры: без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.

Для оформления документов чиновники ГМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" с дистанционно присланной фотографии.

Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.







Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности.

Во время 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

более 300 тыс. долларов США и более 60 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем;

почти 200 печатей и штампов, которые использовали в "схеме".

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По данным следствия, в целом дельцы получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов.

Что грозит задержанным?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам ГМС (сейчас они уже уволены), одному работнику ЦПАУ, посреднику и еще одному участнику сделки по ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Все документы, выданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.

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