Ідентифіковано рашистів, які грабували цивільних та викрадали українське зерно під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО

Ідентифіковано російських загарбників, які під час окупації Харківщини грабували цивільних та викрадали українське зерно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про про військовослужбовців сухопутних підрозділів ЗС РФ які брали участь у захопленні населених пунктів Куп'янського району Харківщини:

Сергія Любченка, командира роти 101 стрілецького полку "ЛНР";

Андрія Куксу, заступника командира роти 101 стрілецького полку "ЛНР";

Руслана Ковалинського, командира відділення 101 стрілецького полку "ЛНР";

Владлена Копінцу, стрілка 101 стрілецького полку "ЛНР";

Віталія Боженка, гранатометника 101 стрілецького полку "ЛНР".

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Всі вони під керівництвом свого командира - Сергія Любченка під час тимчасової окупації сіл Петро-Іванівка, Фіголівка та Колодязне грабували цивільних.

"Злочинці безпідставно вдиралися до маєтків місцевих мешканців та до приватних сільськогосподарських підприємств. Вони погрожували вбивством власникам і відбирали у них автомобілі, енергогенеруюче обладнання, електроніку тощо. За даними слідства, зловмисники вкрали у місцевих мешканців щонайменше 7 автотранспортних засобів, 2 електропідстанції, інше майно на суму майже 2,2 млн грн.

Окремим видом їхньої злочинної діяльності було викрадення українських зернових та вивезення їх на територію росії. Для цього ватажок рашистської банди залучив ще двох цивільних осіб – 49-річного Михайла Погодіна, російського фермера з м. Валуйки Бєлгородської області рф, та 47-річного Карена Яврумяна, мешканця окупованого Куп'янського району" , - йдеться в повідомленні.















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У фермерів зловмисники відібрали близько 4,5 тис тонн зерна кукурудзи та майже 6 тис тонн насіння соняшника на загальну суму понад 115 мільйонів гривень.

Всі ці українські зернові протягом літа 2022 року були незаконно вивезені на територію РФ для продажу.

Під час деокупації у вересні 2022 року російські військовослужбовці та їх пособники втекли з українських територій до РФ і поки що переховуються від правосуддя.

Усім воєнним злочинцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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