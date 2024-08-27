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Идентифицированы рашисты, грабившие гражданских и похищавшие украинское зерно во время оккупации Харьковщины, - СБУ. ФОТО

Идентифицированы российские захватчики, которые во время оккупации Харьковщины грабили гражданских и похищали украинское зерно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Речь идет о военнослужащих сухопутных подразделений ВС РФ, которые принимали участие в захвате населенных пунктов Купянского района Харьковщины:

  • Сергея Любченко, командира роты 101-го стрелкового полка "ЛНР";
  • Андрея Куксу, заместителя командира роты 101-го стрелкового полка "ЛНР";
  • Руслана Ковалинского, командира отделения 101-го стрелкового полка "ЛНР";
  • Владлена Копинцу, стрелка 101-го стрелкового полка "ЛНР";
  • Виталия Боженко, гранатометчика 101-го стрелкового полка "ЛНР".

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Все они под руководством своего командира - Сергея Любченко во время временной оккупации сел Петро-Ивановка, Фиголевка и Колодезное грабили гражданских.

"Преступники безосновательно врывались в имения местных жителей и в частные сельскохозяйственные предприятия. Они угрожали убийством владельцам и отбирали у них автомобили, энергогенерирующее оборудование, электронику и тому подобное. По данным следствия, злоумышленники украли у местных жителей не менее 7 автотранспортных средств, 2 электроподстанции, другое имущество на сумму почти 2,2 млн грн.

Отдельным видом их преступной деятельности было похищение украинских зерновых и вывоз их на территорию России. Для этого главарь рашистской банды привлек еще двух гражданских лиц - 49-летнего Михаила Погодина, российского фермера из г. Валуйки Белгородской области рф, и 47-летнего Карена Яврумяна, жителя оккупированного Купянского района", - говорится в сообщении.

Встановлено особи рашистів та цивільних, які під час окупації Харківщини грабували населення та викрадали зерно
Встановлено особи рашистів та цивільних, які під час окупації Харківщини грабували населення та викрадали зерно
Встановлено особи рашистів та цивільних, які під час окупації Харківщини грабували населення та викрадали зерно
Встановлено особи рашистів та цивільних, які під час окупації Харківщини грабували населення та викрадали зерно
Встановлено особи рашистів та цивільних, які під час окупації Харківщини грабували населення та викрадали зерно
Встановлено особи рашистів та цивільних, які під час окупації Харківщини грабували населення та викрадали зерно
Встановлено особи рашистів та цивільних, які під час окупації Харківщини грабували населення та викрадали зерно

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У фермеров злоумышленники отобрали около 4,5 тыс тонн зерна кукурузы и почти 6 тыс тонн семян подсолнечника на общую сумму более 115 миллионов гривен.

Все эти украинские зерновые в течение лета 2022 года были незаконно вывезены на территорию РФ для продажи.

Во время деоккупации в сентябре 2022 года российские военнослужащие и их пособники сбежали с украинских территорий в РФ и пока скрываются от правосудия.

Всем военным преступникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Автор: 

СБУ (19893) Харьковщина (5577) Абдула Владислав (11)


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27.08.2024 16:31 Ответить
 
 