Идентифицированы рашисты, грабившие гражданских и похищавшие украинское зерно во время оккупации Харьковщины, - СБУ. ФОТО

Идентифицированы российские захватчики, которые во время оккупации Харьковщины грабили гражданских и похищали украинское зерно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Речь идет о военнослужащих сухопутных подразделений ВС РФ, которые принимали участие в захвате населенных пунктов Купянского района Харьковщины:

Сергея Любченко, командира роты 101-го стрелкового полка "ЛНР";

Андрея Куксу, заместителя командира роты 101-го стрелкового полка "ЛНР";

Руслана Ковалинского, командира отделения 101-го стрелкового полка "ЛНР";

Владлена Копинцу, стрелка 101-го стрелкового полка "ЛНР";

Виталия Боженко, гранатометчика 101-го стрелкового полка "ЛНР".

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Все они под руководством своего командира - Сергея Любченко во время временной оккупации сел Петро-Ивановка, Фиголевка и Колодезное грабили гражданских.

"Преступники безосновательно врывались в имения местных жителей и в частные сельскохозяйственные предприятия. Они угрожали убийством владельцам и отбирали у них автомобили, энергогенерирующее оборудование, электронику и тому подобное. По данным следствия, злоумышленники украли у местных жителей не менее 7 автотранспортных средств, 2 электроподстанции, другое имущество на сумму почти 2,2 млн грн.

Отдельным видом их преступной деятельности было похищение украинских зерновых и вывоз их на территорию России. Для этого главарь рашистской банды привлек еще двух гражданских лиц - 49-летнего Михаила Погодина, российского фермера из г. Валуйки Белгородской области рф, и 47-летнего Карена Яврумяна, жителя оккупированного Купянского района", - говорится в сообщении.















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У фермеров злоумышленники отобрали около 4,5 тыс тонн зерна кукурузы и почти 6 тыс тонн семян подсолнечника на общую сумму более 115 миллионов гривен.

Все эти украинские зерновые в течение лета 2022 года были незаконно вывезены на территорию РФ для продажи.

Во время деоккупации в сентябре 2022 года российские военнослужащие и их пособники сбежали с украинских территорий в РФ и пока скрываются от правосудия.

Всем военным преступникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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