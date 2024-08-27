Удар РФ по Богодухову: загинув чоловік, серед травмованих - діти. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу Богодухова Харківської області загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 5 людей зазнали травм. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по двох об’єктах інфраструктури на Харківщині

В Офісі генпрокурора показали наслідки російського удару по Богодухову.









Як повідомлялося, окупанти вдарили по двох об’єктах інфраструктури в Богодухові, 3 людини поранені.