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Удар РФ по Богодухову: загинув чоловік, серед травмованих - діти. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу Богодухова Харківської області загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 5 людей зазнали травм. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по двох об’єктах інфраструктури на Харківщині

В Офісі генпрокурора показали наслідки російського удару по Богодухову.

Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову

Як повідомлялося, окупанти вдарили по двох об’єктах інфраструктури в Богодухові, 3 людини поранені.

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) жертва (250)


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Ударів у відповідь по населеним пунктам ворога не буде, бо ворог може вийти з зони комфорту.
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27.08.2024 12:19 Відповісти
 
 