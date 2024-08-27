Удар РФ по Богодухову: погиб мужчина, среди травмированных - дети. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Богодухова Харьковской области погиб 72-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 5 человек получили травмы. Среди них двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Их и 42-летнего мужчину госпитализировали с травмами средней степени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры в Богодухове, 3 человека ранены

В Офисе генпрокурора показали последствия российского удара по Богодухову.









Как сообщалось, оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры в Богодухове, 3 человека ранены.