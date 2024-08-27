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Удар РФ по Богодухову: погиб мужчина, среди травмированных - дети. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Богодухова Харьковской области погиб 72-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 5 человек получили травмы. Среди них двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Их и 42-летнего мужчину госпитализировали с травмами средней степени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры в Богодухове, 3 человека ранены

В Офисе генпрокурора показали последствия российского удара по Богодухову.

Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову
Удар РФ по Богодухову

Как сообщалось, оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры в Богодухове, 3 человека ранены.

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577) жертва (299)


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Ударів у відповідь по населеним пунктам ворога не буде, бо ворог може вийти з зони комфорту.
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27.08.2024 12:19 Ответить
 
 