Удар РФ по Богодухову: погиб мужчина, среди травмированных - дети. ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела Богодухова Харьковской области погиб 72-летний мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 5 человек получили травмы. Среди них двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Их и 42-летнего мужчину госпитализировали с травмами средней степени.
В Офисе генпрокурора показали последствия российского удара по Богодухову.
Как сообщалось, оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры в Богодухове, 3 человека ранены.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий27.08.2024 12:19 Ответить Мне нравится 0
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