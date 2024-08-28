Шпигував за Силами оборони під Покровськом: СБУ затримала співробітника "Укрзалізниці". ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ РФ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агента

Як зазначається, за вказівкою російської спецслужби фігурант шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень.

Насамперед ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.

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Розвіддані агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру.

Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також "втемну" намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег.

Потім він складав агентурний "звіт", в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

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Що загрожує зраднику?

Як встановило розслідування, навесні цього року мешканець Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою.

До "уваги" окупантів чоловік потрапив як прихильник прокремлівських Телеграм-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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