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Шпионил за Силами обороны под Покровском: СБУ задержала сотрудника "Укрзалізниці". ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ РФ, работавшего вблизи передовой в Донецкой области. Им оказался сотрудник регионального подразделения АО "Укрзалізниця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Как отмечается, по указанию российской спецслужбы фигурант шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском, где зафиксировано наибольшее количество боестолкновений.

Прежде всего врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, которые обороняют город. Также через своего агента оккупанты надеялись узнать о геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на восточном фронте.

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Разведданные агрессор планировал использовать для подготовки новых боевых операций, направленных на прорывы к райцентру.

Чтобы собрать разведывательную информацию, агент объезжал местность, а также "втемную" пытался выпытывать нужные ему сведения у своих коллег.

Затем он составлял агентурный "отчет", в котором формировал текстовое описание и отображал потенциальные цели на электронных картах.

Служба безопасности задокументировала преступные действия предателя и задержала его. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

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Что грозит предателю?

Как установило расследование, весной этого года житель Покровского района был дистанционно завербован российской спецслужбой.

В поле "внимания" оккупантов мужчина попал как сторонник прокремлевских телеграм-каналов, где он публиковал антиукраинские комментарии.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19898) Укрзализныця (2747) шпионаж (1386) Донецкая область (9648) государственная измена (1540)


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який вгодований ублюдочний хряк...
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28.08.2024 10:27 Ответить
"в августе 44-го"
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28.08.2024 10:29 Ответить
Як цих тварин земля носить?😡
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28.08.2024 10:42 Ответить
Тварини тут до того? Це гнида мерзенна!
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28.08.2024 10:52 Ответить
Не ображайте тварин, вони чудові.
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28.08.2024 12:28 Ответить
Розстріляти к херам.
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28.08.2024 10:57 Ответить
І не одна гнида при затриманні не робить спробу втекти. А жаль. До кінця життя він буде нагодований і забезпечений житлом. навіть прогулянки і хоббі йому забезпечить держава.
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28.08.2024 12:00 Ответить
 
 