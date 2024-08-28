Шпионил за Силами обороны под Покровском: СБУ задержала сотрудника "Укрзалізниці". ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ РФ, работавшего вблизи передовой в Донецкой области. Им оказался сотрудник регионального подразделения АО "Укрзалізниця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача агента

Как отмечается, по указанию российской спецслужбы фигурант шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском, где зафиксировано наибольшее количество боестолкновений.

Прежде всего врага интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, которые обороняют город. Также через своего агента оккупанты надеялись узнать о геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на восточном фронте.

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Разведданные агрессор планировал использовать для подготовки новых боевых операций, направленных на прорывы к райцентру.

Чтобы собрать разведывательную информацию, агент объезжал местность, а также "втемную" пытался выпытывать нужные ему сведения у своих коллег.

Затем он составлял агентурный "отчет", в котором формировал текстовое описание и отображал потенциальные цели на электронных картах.

Служба безопасности задокументировала преступные действия предателя и задержала его. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

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Что грозит предателю?

Как установило расследование, весной этого года житель Покровского района был дистанционно завербован российской спецслужбой.

В поле "внимания" оккупантов мужчина попал как сторонник прокремлевских телеграм-каналов, где он публиковал антиукраинские комментарии.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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