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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинула військова 67-ї ОМБр Наталя Кузнєцова (Іранка). ФОТО

У бою проти російських загарбників загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузнєцова (Іранка).

Про це повідомив військовий підрозділу "ВІДАР" ГУР МО Руслан Каганець, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - додав Каганець.

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На війні загинула військова Наталя Кузнєцова Іранка

Що відомо про військову Наталю Кузнєцову?

Наталя Кузнєцова родом із Кіровоградщини, але тривалий час жила в Чернігові, звідки родом був її чоловік – офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону Віктор Панаско.

Іранка очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору".

До початку повномасштабної війни в Україні Наталя Кузнєцова працювала у юридичній компанії "SkyLawyers", де керувала київським офісом.

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У травні 2022 року вона оголосила, що більше не надає юридичних послуг, і вступила до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.

14 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" III ступеня.

Наталя Кузнєцова - ордер

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув артист столичного театру "Берегиня" Олександр Сердюк

Автор: 

втрати (4398) 67 ОМБр (18)


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Топ коментарі
+49
На жаль гинуть найкращі ,а всяка паскуда и"какая разница" і батальйон монака продовжують бикувати .Вічна память .
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28.08.2024 11:38
+27
Честь 🫡🇺🇦.
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28.08.2024 11:41
+23
Вічна Пам'ять.
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28.08.2024 11:52
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На жаль гинуть найкращі ,а всяка паскуда и"какая разница" і батальйон монака продовжують бикувати .Вічна память .
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28.08.2024 11:38 Відповісти
Щирі співчуття рідним, близьким і всім країнцям. Вічна пам"ять героїні.
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28.08.2024 12:31 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦.
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28.08.2024 11:41 Відповісти
Pam'yataemo...🙏
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28.08.2024 11:49 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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28.08.2024 11:52 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.08.2024 12:02 Відповісти
Яка молода та красива!
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28.08.2024 12:21 Відповісти
Украіна сумує за своми Героями 😪😪😪
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28.08.2024 12:21 Відповісти
Вони познайомились під час революції Гідності. Їх з"єднала доля в революційному полум"ї, в борні за Україну. Це молоде подружжя жило, боролось і загинуло разом за нову Україну. Вони не встигли її побачити, народити діток, щоб виховати їх такими же справжніми українцями. Розпач . Хто залишається? Оце рускагаваряще лайно, якому, хоч кіл на голові теши, а воно сичить мовою ворога і відгавкується?Вони точно не мають права на життя в Україні, бо плодитимуть таке саме лайно. Я за те, щоб ще раз оголосити евакуацію всіх українців, щоб вони нас там не чекали і стримували війну і вдарити "лазерним промінням " по всіх тих окупованих територіях. Там російська зараза зійшла, то хай і згноїться навіки! А ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.08.2024 13:05 Відповісти
Сумно і гірко усвідомлювати, що молоді патріоти, яким би жити і після війни відбудовувати Україну, народжувати і виховувати дітей, жертовно покидають її, платячи високу ціну за її свободу. Пам'ятаймо ці жертви нашого цвіту. Вічна Пам'ять і Царство Небесне душі Наталі. Щирі співчуття родині 💔💙💛
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28.08.2024 13:06 Відповісти
, гарна яка, сльози не можна стримати,
росіяни, горіть всі в аду, падлюки
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28.08.2024 13:49 Відповісти
Яка ж вродлива молода дівчина! Спасибі, донечко, за твій ратний подвиг, за світле твоє життя, яке ти, не вагаючись, віддала за усіх нас! Будемо пам'ятати, допоки живі!
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28.08.2024 14:12 Відповісти
Герої України, R.I.P...
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28.08.2024 15:59 Відповісти
Вічна пам'ять Воїнові
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28.08.2024 16:53 Відповісти
А ПУТИНА ДОЧКИ ЖИВУТ !!!
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29.08.2024 03:03 Відповісти
Ви взагалі ***..сь? Який фронт в Ізраїлі? Цензор помийка бо бреше , о факті загибелі і місці. Ви ла..но.
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29.08.2024 23:11 Відповісти
"Чи зійде з Неба благодать,

На тлен життя, щоб знов воскрести?

Бо й далі гинуть у боях

Окрім братів і наші сестри!

На боротьби святий вівтар,

Лиш кращих приносили в жертву.

І в пам'яті лишився згар,

де все наскрізь пропахло смертю..."

(переклад уривка з пісні Т.Муцураєва)
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30.08.2024 00:28 Відповісти
 
 