Захищаючи Україну, на фронті загинула військова 67-ї ОМБр Наталя Кузнєцова (Іранка). ФОТО

У бою проти російських загарбників загинула активістка "Правого сектору" та військова 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузнєцова (Іранка).

Про це повідомив військовий підрозділу "ВІДАР" ГУР МО Руслан Каганець, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним "Іранець" загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", - додав Каганець.

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Що відомо про військову Наталю Кузнєцову?

Наталя Кузнєцова родом із Кіровоградщини, але тривалий час жила в Чернігові, звідки родом був її чоловік – офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону Віктор Панаско.

Іранка очолювала Чернігівський осередок "Правого сектору".

До початку повномасштабної війни в Україні Наталя Кузнєцова працювала у юридичній компанії "SkyLawyers", де керувала київським офісом.

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У травні 2022 року вона оголосила, що більше не надає юридичних послуг, і вступила до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.

14 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський нагородив Наталю Кузнєцову орденом "За мужність" III ступеня.

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