Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 67-й ОМБр Наталья Кузнецова (Иранка). ФОТО
В бою против российских захватчиков погибла активистка "Правого сектора" и военнослужащая 67-й отдельной механизированной бригады Наталья Кузнецова (Иранка).
Об этом сообщил военный подразделения "ВИДАР" ГУР МО Руслан Каганец, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что муж Натальи Кузнецовой, Виктор Панаско с позывным "Иранец", погиб под Бахмутом в мае 2023 года.
"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", - добавил Каганец.
Что известно о военной Наталье Кузнецовой?
Наталья Кузнецова родом из Кировоградщины, но долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж - офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.
Иранка возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора".
До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании "SkyLawyers", где руководила киевским офисом.
В мае 2022 года она объявила, что больше не предоставляет юридических услуг, и вступила в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады.
14 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" III степени.
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