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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 67-й ОМБр Наталья Кузнецова (Иранка). ФОТО

В бою против российских захватчиков погибла активистка "Правого сектора" и военнослужащая 67-й отдельной механизированной бригады Наталья Кузнецова (Иранка).

Об этом сообщил военный подразделения "ВИДАР" ГУР МО Руслан Каганец, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что муж Натальи Кузнецовой, Виктор Панаско с позывным "Иранец", погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", - добавил Каганец.

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На війні загинула військова Наталя Кузнєцова Іранка

Что известно о военной Наталье Кузнецовой?

Наталья Кузнецова родом из Кировоградщины, но долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж - офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.

Иранка возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора".

До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании "SkyLawyers", где руководила киевским офисом.

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В мае 2022 года она объявила, что больше не предоставляет юридических услуг, и вступила в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады.

14 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" III степени.

Наталя Кузнєцова - ордер

Автор: 

потери (4382) 67 ОМБр (18)


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Топ комментарии
+49
На жаль гинуть найкращі ,а всяка паскуда и"какая разница" і батальйон монака продовжують бикувати .Вічна память .
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28.08.2024 11:38
+27
Честь 🫡🇺🇦.
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28.08.2024 11:41
+23
Вічна Пам'ять.
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28.08.2024 11:52
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На жаль гинуть найкращі ,а всяка паскуда и"какая разница" і батальйон монака продовжують бикувати .Вічна память .
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28.08.2024 11:38 Ответить
Щирі співчуття рідним, близьким і всім країнцям. Вічна пам"ять героїні.
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28.08.2024 12:31 Ответить
Честь 🫡🇺🇦.
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28.08.2024 11:41 Ответить
Pam'yataemo...🙏
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28.08.2024 11:49 Ответить
Вічна Пам'ять.
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28.08.2024 11:52 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.08.2024 12:02 Ответить
Яка молода та красива!
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28.08.2024 12:21 Ответить
Украіна сумує за своми Героями 😪😪😪
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28.08.2024 12:21 Ответить
Вони познайомились під час революції Гідності. Їх з"єднала доля в революційному полум"ї, в борні за Україну. Це молоде подружжя жило, боролось і загинуло разом за нову Україну. Вони не встигли її побачити, народити діток, щоб виховати їх такими же справжніми українцями. Розпач . Хто залишається? Оце рускагаваряще лайно, якому, хоч кіл на голові теши, а воно сичить мовою ворога і відгавкується?Вони точно не мають права на життя в Україні, бо плодитимуть таке саме лайно. Я за те, щоб ще раз оголосити евакуацію всіх українців, щоб вони нас там не чекали і стримували війну і вдарити "лазерним промінням " по всіх тих окупованих територіях. Там російська зараза зійшла, то хай і згноїться навіки! А ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.08.2024 13:05 Ответить
Сумно і гірко усвідомлювати, що молоді патріоти, яким би жити і після війни відбудовувати Україну, народжувати і виховувати дітей, жертовно покидають її, платячи високу ціну за її свободу. Пам'ятаймо ці жертви нашого цвіту. Вічна Пам'ять і Царство Небесне душі Наталі. Щирі співчуття родині 💔💙💛
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28.08.2024 13:06 Ответить
, гарна яка, сльози не можна стримати,
росіяни, горіть всі в аду, падлюки
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28.08.2024 13:49 Ответить
Яка ж вродлива молода дівчина! Спасибі, донечко, за твій ратний подвиг, за світле твоє життя, яке ти, не вагаючись, віддала за усіх нас! Будемо пам'ятати, допоки живі!
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28.08.2024 14:12 Ответить
Герої України, R.I.P...
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28.08.2024 15:59 Ответить
Вічна пам'ять Воїнові
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28.08.2024 16:53 Ответить
А ПУТИНА ДОЧКИ ЖИВУТ !!!
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29.08.2024 03:03 Ответить
Ви взагалі ***..сь? Який фронт в Ізраїлі? Цензор помийка бо бреше , о факті загибелі і місці. Ви ла..но.
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29.08.2024 23:11 Ответить
"Чи зійде з Неба благодать,

На тлен життя, щоб знов воскрести?

Бо й далі гинуть у боях

Окрім братів і наші сестри!

На боротьби святий вівтар,

Лиш кращих приносили в жертву.

І в пам'яті лишився згар,

де все наскрізь пропахло смертю..."

(переклад уривка з пісні Т.Муцураєва)
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30.08.2024 00:28 Ответить
 
 