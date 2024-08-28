Защищая Украину, на фронте погибла военнослужащая 67-й ОМБр Наталья Кузнецова (Иранка). ФОТО

В бою против российских захватчиков погибла активистка "Правого сектора" и военнослужащая 67-й отдельной механизированной бригады Наталья Кузнецова (Иранка).

Об этом сообщил военный подразделения "ВИДАР" ГУР МО Руслан Каганец, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что муж Натальи Кузнецовой, Виктор Панаско с позывным "Иранец", погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", - добавил Каганец.

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Что известно о военной Наталье Кузнецовой?

Наталья Кузнецова родом из Кировоградщины, но долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж - офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.

Иранка возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора".

До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании "SkyLawyers", где руководила киевским офисом.

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В мае 2022 года она объявила, что больше не предоставляет юридических услуг, и вступила в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады.

14 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" III степени.