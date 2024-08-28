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Підрозділи системи МВС уперше отримали жіночі бронежилети. ФОТОрепортаж

Підрозділи системи МВС отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки.

Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бронежилети з балістичними пластинами будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України.

МВС отримало жіночі бронежилети

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Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок.

МВС отримало жіночі бронежилети

У МВС зауважили, що завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції бронежилети не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту під час несення служби.

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МВС отримало жіночі бронежилети
МВС отримало жіночі бронежилети

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МВС отримало жіночі бронежилети

Автор: 

жінки (625) МВС (3501) Бронежилет (154)


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на третій рік війни. сумнівне досягнення.
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28.08.2024 19:57 Відповісти
а де ЗСУ?
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28.08.2024 20:06 Відповісти
А для ЗСУ ще на початку волонтерам скидувались. Вони за кордоном купували.
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28.08.2024 20:10 Відповісти
Украінскіє гєнєрали (по трезв'янці) були здивовані, що у жінок шото нє так - неправильна фіґура...
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28.08.2024 20:30 Відповісти
Нафига? Они кофе пьют целыми днями возле горотдела. Нафига им броники?
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28.08.2024 20:49 Відповісти
їбланати, яка в сраку толератність коли війна, які в сраку баби в комуфляжі. Шо може зробить дівча 18-20 років проти бугая в 100 кг? Ви серйозно
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28.08.2024 21:34 Відповісти
Вражає постійна турбота про підрозділи МВС, їм і нові авто, і бронежилети, і поза штат не виводять, і УБД без проблем в першу чергу, ніби вони головна складова оборони країни. Військових на фронті влада покинула на забезпечення за рахунок донатів пенсіонерів і навіть з того умудряються щось відкусити - авто, куплені народом для фронтовиків, опиняються під сракою якихось тцкашників або інших тилових щурів.
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28.08.2024 23:44 Відповісти
 
 