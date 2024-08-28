Підрозділи системи МВС уперше отримали жіночі бронежилети. ФОТОрепортаж
Підрозділи системи МВС отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки.
Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що бронежилети з балістичними пластинами будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України.
Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок.
У МВС зауважили, що завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції бронежилети не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту під час несення служби.
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Otto von Bicmark антімокша
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