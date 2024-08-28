Подразделения системы МВД впервые получили женские бронежилеты. ФОТОрепортаж

Подразделения системы МВД получили 1170 женских бронежилетов от Глобального фонда реформирования сектора безопасности.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бронежилеты с баллистическими пластинами будут отправлены на нужды Государственной пограничной службы, ГСЧС, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

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Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко поблагодарила международных партнеров за новый пакет помощи и отметила, что подразделения системы МВД впервые получают бронежилеты, адаптированные для женщин.

В МВД отметили, что благодаря специальным дополнительным элементам в конструкции бронежилеты не будут создавать дискомфорта и обеспечат максимальный уровень защиты во время несения службы.

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