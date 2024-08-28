РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5718 посетителей онлайн
Новости Фото
3 329 7

Подразделения системы МВД впервые получили женские бронежилеты. ФОТОрепортаж

Подразделения системы МВД получили 1170 женских бронежилетов от Глобального фонда реформирования сектора безопасности.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бронежилеты с баллистическими пластинами будут отправлены на нужды Государственной пограничной службы, ГСЧС, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

МВС отримало жіночі бронежилети

Смотрите также: Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета. ФОТО

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко поблагодарила международных партнеров за новый пакет помощи и отметила, что подразделения системы МВД впервые получают бронежилеты, адаптированные для женщин.

МВС отримало жіночі бронежилети

В МВД отметили, что благодаря специальным дополнительным элементам в конструкции бронежилеты не будут создавать дискомфорта и обеспечат максимальный уровень защиты во время несения службы.

Читайте также: Около 20% обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин, - Минобороны

МВС отримало жіночі бронежилети
МВС отримало жіночі бронежилети

Читайте также: Страны НАТО предоставят более $7 млн ​​для поддержки женщин в ВСУ, - Блинкен

МВС отримало жіночі бронежилети

Автор: 

женщины (886) МВД (9318) Бронежилет (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на третій рік війни. сумнівне досягнення.
показать весь комментарий
28.08.2024 19:57 Ответить
а де ЗСУ?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:06 Ответить
А для ЗСУ ще на початку волонтерам скидувались. Вони за кордоном купували.
показать весь комментарий
28.08.2024 20:10 Ответить
Украінскіє гєнєрали (по трезв'янці) були здивовані, що у жінок шото нє так - неправильна фіґура...
показать весь комментарий
28.08.2024 20:30 Ответить
Нафига? Они кофе пьют целыми днями возле горотдела. Нафига им броники?
показать весь комментарий
28.08.2024 20:49 Ответить
їбланати, яка в сраку толератність коли війна, які в сраку баби в комуфляжі. Шо може зробить дівча 18-20 років проти бугая в 100 кг? Ви серйозно
показать весь комментарий
28.08.2024 21:34 Ответить
Вражає постійна турбота про підрозділи МВС, їм і нові авто, і бронежилети, і поза штат не виводять, і УБД без проблем в першу чергу, ніби вони головна складова оборони країни. Військових на фронті влада покинула на забезпечення за рахунок донатів пенсіонерів і навіть з того умудряються щось відкусити - авто, куплені народом для фронтовиків, опиняються під сракою якихось тцкашників або інших тилових щурів.
показать весь комментарий
28.08.2024 23:44 Ответить
 
 