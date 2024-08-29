Пам’ять волонтера та воїна Гліба Бабіча вшанували у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві вшанували пам'ять ветерана, співзасновника ГО "Res_Publika. Брати по Зброї", поета та громадського діяча Гліба Бабіча, який загинув 28 липня 2022 року біля Ізюма на Харківщині внаслідок підриву на протитанковій міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

До 2019 року Бабіч був командиром взводу 10-ї ОГШБр. Після повномасштабного вторгнення РФ він став бійцем сил ТРО Києва.

"Написав понад 500 пісень та віршів. Пісні на вірші Гліба Бабіча виконує гурт Kozak System – "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом" та "Не покинь". Гліб Бабіч втілював в життя багато проєктів допомоги армії. Комплекси оптичної розвідки, які він спроєктував вздовж лінії фронту, врятували багато життів українських воїнів", - йдеться в повідомленні.

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Вдруге поспіль у роковини загибелі побратими, друзі та близькі Гліба Бабіча зібралися на вечір пам'яті.

"Те, що ми з вами тут і нас тут багато – це доказ того, що він продовжує жити. І що людина, яка так багато творила, так багато любила, не помирає. Я продовжую з ним розмовляти. Я помітила, що мої вірші за останній рік почали змінюватися, бо горе теж трансформується. Я не стала менше сумувати, мені так само його не вистачає. Але я можу поділитись своєю творчістю з людьми, і я думаю, що це те, чого він би хотів", - зазначила донька Гліба Дарка Бабіч.

Голова ГО "Справа Громад" Антоніна Бузіло згадала, як він створив "Брати по Зброї", а також проєкт відеоспостереження вздовж лінії фронту "Локі".

Військовий Олексій Петров з позивним Кіт у відеозверненні сказав: "хлопці з нашого "шаленого офісу" або в ЗСУ, або для ЗСУ. Щодня "рятуємо світ" і щодня згадуємо тебе. Без тебе дуже важко".

Воїн та депутат Київради Погребиський зазначив, що "Брати по Зброї" зараз допомагають родинам загиблих, проводять юридичні консультації для військових, організовують відпочинок дітям захисників.

Водночас видавництво "Білка" представило спеціальне видання книги поезій Гліба Бабіча "Вірші та пісні" зі спогадами його друзів.

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"Ми здійснили мрію Гліба, про яку він говорив, коли ми видавали перший наклад книги – перекласти його поезії українською. А також ми додали спогади про Гліба. Вийшло так, що крім книги Бабіча і спогадів про нього, в нас також вийшов альманах текстів конкурсу його імені", - сказала співзасновниця "Білки" Ірина Білоцерковська.

Письменниця Тамара Горіха Зерня розповіла про роботу над книгою: "Всі люди, які працювали з Глібом, які його знали, ділилися спогадами. І це було так тепло, так щиро. Я думаю: яке щастя лишити після себе таку кількість людей, які тебе згадують добром – у різних сферах, у різних питаннях. Дуже б хотілося, щоб коли буде парад Перемоги, він йшов разом з нами. Це непоправна втрата, величезна. Я себе тільки заспокоюю, що ми своєю працею зафіксували історії про цю дійсно видатну людину. Бо книга – це квиток у вічність".

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко наголосив, що справою Бабіча було не просто боронити наше небо та землю, але й душу України.

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"Для мене Гліб був братом, другом, українським філософом. Причому філософом масштабу Сковороди. Так він вмів думати, так він вмів говорити, так він міг надихати всіх нас. І ми це маємо нести вперед", - наголосив він.

"Він був щирим патріотом своєї країни. Він був дуже сміливим воїном і неймовірно надійним другом. Нам дуже не вистачає Гліба, але ми вперто продовжуємо боротися за майбутнє України. І я вдячна кожному з вас сьогодні за те, що ви зібралися на вечір пам’яті нашого дорогого Гліба. Він живе в наших серцях, він продовжує жити в наших думках і в наших діях. Тепер він буде жити і в назвах вулиць. Завдяки ініціативі нашої команди в Києві нам вдалося перейменувати одну з вулиць столиці на ім’я Гліба Бабіча", - додала депутатка Київради Марина Порошенко.

Відомо, що вулицю на честь Гліба Бабіча буде названо у його рідному Миколаєві.

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