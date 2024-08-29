Память волонтера и воина Глеба Бабича почтили в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве почтили память ветерана, соучредителя ОО "Res_Publika. Брати по зброї", поэта и общественного деятеля Глеба Бабича, который погиб 28 июля 2022 года возле Изюма на Харьковщине в результате подрыва на противотанковой мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

До 2019 года Бабич был командиром взвода 10-й ОГШБр. После полномасштабного вторжения РФ он стал бойцом сил ТРО Киева.

"Написал более 500 песен и стихов. Песни на стихи Глеба Бабича исполняет группа Kozak System - "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом" и "Не покинь". Глеб Бабич воплощал в жизнь много проектов помощи армии. Комплексы оптической разведки, которые он спроектировал вдоль линии фронта, спасли много жизней украинских воинов", - говорится в сообщении.

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Второй раз подряд в годовщину гибели побратимы, друзья и близкие Глеба Бабича собрались на вечер памяти.

"То, что мы с вами здесь и нас здесь много - это доказательство того, что он продолжает жить. И что человек, который так много творил, так много любил, не умирает. Я продолжаю с ним разговаривать. Я заметила, что мои стихи за последний год начали меняться, потому что горе тоже трансформируется. Я не стала меньше грустить, мне так же его не хватает. Но я могу поделиться своим творчеством с людьми, и я думаю, что это то, чего он бы хотел", - отметила дочь Глеба Дарка Бабич.

Председатель ОО "Справа Громад" Антонина Бузило вспомнила, как он создал "Братья по оружию", а также проект видеонаблюдения вдоль линии фронта "Локи".

Военный Алексей Петров с позывным "Кот" в видеообращении сказал: "ребята из нашего "безумного офиса" или в ВСУ, или для ВСУ. Ежедневно "спасаем мир" и ежедневно вспоминаем тебя. Без тебя очень трудно".

Воин и депутат Киевсовета Погребиский отметил, что "Братья по оружию" сейчас помогают семьям погибших, проводят юридические консультации для военных, организуют отдых детям защитников.

В то же время издательство "Білка" представило специальное издание книги стихов Глеба Бабича "Стихи и песни" с воспоминаниями его друзей.

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"Мы осуществили мечту Глеба, о которой он говорил, когда мы издавали первый тираж книги - перевести его поэзии на украинский. А также мы добавили воспоминания о Глебе. Получилось так, что кроме книги Бабича и воспоминаний о нем, у нас также вышел альманах текстов конкурса его имени", - сказала соучредитель "Белки" Ирина Белоцерковская.

Писательница Тамара Гориха Зерня рассказала о работе над книгой: "Все люди, которые работали с Глебом, которые его знали, делились воспоминаниями. И это было так тепло, так искренне. Я думаю: какое счастье оставить после себя такое количество людей, которые тебя вспоминают добром - в разных сферах, в разных вопросах. Очень бы хотелось, чтобы когда будет парад Победы, он шел вместе с нами. Это невосполнимая потеря, огромная. Я себя только успокаиваю, что мы своим трудом зафиксировали истории об этом действительно выдающемся человеке. Потому что книга - это билет в вечность".

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко отметил, что делом Бабича было не просто защищать наше небо и землю, но и душу Украины.

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"Для меня Глеб был братом, другом, украинским философом. Причем философом масштаба Сковороды. Так он умел думать, так он умел говорить, так он мог вдохновлять всех нас. И мы это должны нести вперед", - подчеркнул он.

"Он был искренним патриотом своей страны. Он был очень смелым воином и невероятно надежным другом. Нам очень не хватает Глеба, но мы упорно продолжаем бороться за будущее Украины. И я благодарна каждому из вас сегодня за то, что вы собрались на вечер памяти нашего дорогого Глеба. Он живет в наших сердцах, он продолжает жить в наших мыслях и в наших действиях. Теперь он будет жить и в названиях улиц. Благодаря инициативе нашей команды в Киеве нам удалось переименовать одну из улиц столицы на имя Глеба Бабича", - добавила депутат Киевсовета Марина Порошенко.

Известно, что улица в честь Глеба Бабича будет названа в его родном Николаеве.

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