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Память волонтера и воина Глеба Бабича почтили в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве почтили память ветерана, соучредителя ОО "Res_Publika. Брати по зброї", поэта и общественного деятеля Глеба Бабича, который погиб 28 июля 2022 года возле Изюма на Харьковщине в результате подрыва на противотанковой мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

До 2019 года Бабич был командиром взвода 10-й ОГШБр. После полномасштабного вторжения РФ он стал бойцом сил ТРО Киева.

У Києві вшанували пам'ять воїна та волонтера Гліба Бабіча

"Написал более 500 песен и стихов. Песни на стихи Глеба Бабича исполняет группа Kozak System - "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом" и "Не покинь". Глеб Бабич воплощал в жизнь много проектов помощи армии. Комплексы оптической разведки, которые он спроектировал вдоль линии фронта, спасли много жизней украинских воинов", - говорится в сообщении.

У Києві вшанували пам’ять воїна та волонтера Гліба Бабіча

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Второй раз подряд в годовщину гибели побратимы, друзья и близкие Глеба Бабича собрались на вечер памяти.

"То, что мы с вами здесь и нас здесь много - это доказательство того, что он продолжает жить. И что человек, который так много творил, так много любил, не умирает. Я продолжаю с ним разговаривать. Я заметила, что мои стихи за последний год начали меняться, потому что горе тоже трансформируется. Я не стала меньше грустить, мне так же его не хватает. Но я могу поделиться своим творчеством с людьми, и я думаю, что это то, чего он бы хотел", - отметила дочь Глеба Дарка Бабич.

У Києві вшанували пам’ять воїна та волонтера Гліба Бабіча

Председатель ОО "Справа Громад" Антонина Бузило вспомнила, как он создал "Братья по оружию", а также проект видеонаблюдения вдоль линии фронта "Локи".

Военный Алексей Петров с позывным "Кот" в видеообращении сказал: "ребята из нашего "безумного офиса" или в ВСУ, или для ВСУ. Ежедневно "спасаем мир" и ежедневно вспоминаем тебя. Без тебя очень трудно".

У Києві вшанували пам’ять воїна та волонтера Гліба Бабіча

Воин и депутат Киевсовета Погребиский отметил, что "Братья по оружию" сейчас помогают семьям погибших, проводят юридические консультации для военных, организуют отдых детям защитников.

В то же время издательство "Білка" представило специальное издание книги стихов Глеба Бабича "Стихи и песни" с воспоминаниями его друзей.

У Києві вшанували пам’ять воїна та волонтера Гліба Бабіча

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"Мы осуществили мечту Глеба, о которой он говорил, когда мы издавали первый тираж книги - перевести его поэзии на украинский. А также мы добавили воспоминания о Глебе. Получилось так, что кроме книги Бабича и воспоминаний о нем, у нас также вышел альманах текстов конкурса его имени", - сказала соучредитель "Белки" Ирина Белоцерковская.

Писательница Тамара Гориха Зерня рассказала о работе над книгой: "Все люди, которые работали с Глебом, которые его знали, делились воспоминаниями. И это было так тепло, так искренне. Я думаю: какое счастье оставить после себя такое количество людей, которые тебя вспоминают добром - в разных сферах, в разных вопросах. Очень бы хотелось, чтобы когда будет парад Победы, он шел вместе с нами. Это невосполнимая потеря, огромная. Я себя только успокаиваю, что мы своим трудом зафиксировали истории об этом действительно выдающемся человеке. Потому что книга - это билет в вечность".

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко отметил, что делом Бабича было не просто защищать наше небо и землю, но и душу Украины.

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У Києві вшанували пам’ять воїна та волонтера Гліба Бабіча

"Для меня Глеб был братом, другом, украинским философом. Причем философом масштаба Сковороды. Так он умел думать, так он умел говорить, так он мог вдохновлять всех нас. И мы это должны нести вперед", - подчеркнул он.

"Он был искренним патриотом своей страны. Он был очень смелым воином и невероятно надежным другом. Нам очень не хватает Глеба, но мы упорно продолжаем бороться за будущее Украины. И я благодарна каждому из вас сегодня за то, что вы собрались на вечер памяти нашего дорогого Глеба. Он живет в наших сердцах, он продолжает жить в наших мыслях и в наших действиях. Теперь он будет жить и в названиях улиц. Благодаря инициативе нашей команды в Киеве нам удалось переименовать одну из улиц столицы на имя Глеба Бабича", - добавила депутат Киевсовета Марина Порошенко.

Известно, что улица в честь Глеба Бабича будет названа в его родном Николаеве.

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Автор: 

память (1495) Порошенко Петр (19601) военнослужащие (6137)


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