Рашисти обстріляли Курахове: Загинула 1 особа, 5 поранено (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого поранено 5 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Наразі точно відомо про 5 постраждалих, однак, імовірно, під завалами також перебувають люди", - йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція.

Згодом у ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованої продуктової крамниці рятувальники дістали 1 пораненого та вилучили тіло загиблої особи. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

На території однієї з місцевих лікарень надзвичайники ліквідували пожежу. Вогнем знищено 4 автомобілі.

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