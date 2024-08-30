Рашисти обстріляли Курахове: Загинула 1 особа, 5 поранено (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого поранено 5 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Наразі точно відомо про 5 постраждалих, однак, імовірно, під завалами також перебувають люди", - йдеться в повідомленні.
Триває рятувальна операція.
Згодом у ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованої продуктової крамниці рятувальники дістали 1 пораненого та вилучили тіло загиблої особи. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
На території однієї з місцевих лікарень надзвичайники ліквідували пожежу. Вогнем знищено 4 автомобілі.
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Это Курахово. 8 лет оно было воротами в Украину со стороны ДНР. Местные мужики по 3 раза автопарк поменяли на разводке пересекающих КПП. Потом из, за наглость в ДНР перестали пускать.
Там бабло 8 лет рубили.