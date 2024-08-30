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Рашисты обстреляли Курахово: Погиб 1 человек, 5 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли Курахово в Донецкой области из РСЗО "Ураган", в результате чего ранены 5 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин. Сейчас точно известно о 5 пострадавших, однако, вероятно, под завалами также находятся люди", - говорится в сообщении.

Продолжается спасательная операция.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенного продуктового магазина спасатели достали 1 раненого и изъяли тело погибшего. Поисково-спасательные работы завершены.

На территории одной из местных больниц чрезвычайники ликвидировали пожар. Огнем уничтожены 4 автомобиля.

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Наслідки обстрілу Курахового 30 серпня
Наслідки обстрілу Курахового 30 серпня
Наслідки обстрілу Курахового 30 серпня

Обстріл Курахового
Обстріл Курахового

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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30.08.2024 14:06 Ответить
Вы намекаете на барыжность жителей?
Это Курахово. 8 лет оно было воротами в Украину со стороны ДНР. Местные мужики по 3 раза автопарк поменяли на разводке пересекающих КПП. Потом из, за наглость в ДНР перестали пускать.
Там бабло 8 лет рубили.
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30.08.2024 14:34 Ответить
 
 