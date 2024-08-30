Рашисты обстреляли Курахово: Погиб 1 человек, 5 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли Курахово в Донецкой области из РСЗО "Ураган", в результате чего ранены 5 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин. Сейчас точно известно о 5 пострадавших, однако, вероятно, под завалами также находятся люди", - говорится в сообщении.
Продолжается спасательная операция.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенного продуктового магазина спасатели достали 1 раненого и изъяли тело погибшего. Поисково-спасательные работы завершены.
На территории одной из местных больниц чрезвычайники ликвидировали пожар. Огнем уничтожены 4 автомобиля.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это Курахово. 8 лет оно было воротами в Украину со стороны ДНР. Местные мужики по 3 раза автопарк поменяли на разводке пересекающих КПП. Потом из, за наглость в ДНР перестали пускать.
Там бабло 8 лет рубили.