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Новини Фото Фотошопи політиків
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Кінець імперії, останній погляд путіна, російськомовна щелепа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Нічого, скоро навчиться...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистка Скабєєва вчиться говорити слово "паляниця" у прямому ефірі свого шоу. ВIДЕО

фотожаба

Всі й так знали

фотожаба

Кінець імперії

фотожаба

Новини з білгородщині...

фотожаба

Колись зрозуміють?

фотожаба

Скоро...

фотожаба

Робочий процес

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги України застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по РФ є шантажем, - Лавров

фотожаба

Спасиба житєлям ...

фотожаба

Останній погляд

фотожаба

Не забуваємо!

фотожаба

Буде так!

фотожаба

Трохи котиків...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Кирил (453) Кисельов Дмитро (278) Лавров Сергій (1581) політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863)


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А букет квітів де?

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31.08.2024 12:01 Відповісти
у поховальному бюро, доки не доставили.
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31.08.2024 12:13 Відповісти
Вони ще не визначилися, хто із них нєвєста...
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31.08.2024 13:53 Відповісти
11:07

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/31/7472809/ ФОТО На Камчатке исчез Ми-8 с более чем 20 людьми
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31.08.2024 12:31 Відповісти
На борту не было ни одного человека - только россияне
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31.08.2024 12:54 Відповісти
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31.08.2024 13:17 Відповісти
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31.08.2024 13:19 Відповісти
Паланіца це -топ!)
ну і "буде так" - так Буде!!
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31.08.2024 13:53 Відповісти
)))
Насміхайтесь над
ворогом в мемах, поки
він не заплаче. А потім робіть меми про те, як він плаче.
Сунь-Цзи
"Мистецтво війни"
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31.08.2024 14:33 Відповісти
 
 