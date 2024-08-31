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Кінець імперії, останній погляд путіна, російськомовна щелепа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Не забуваємо!
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/31/7472809/ ФОТО На Камчатке исчез Ми-8 с более чем 20 людьми
ну і "буде так" - так Буде!!
Насміхайтесь над
ворогом в мемах, поки
він не заплаче. А потім робіть меми про те, як він плаче.
Сунь-Цзи
"Мистецтво війни"