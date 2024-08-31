Конец империи, последний взгляд путина, русскоязычная челюсть. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Ничего, скоро научится...

Читайте: Российские пропагандисты Киселев и Скабеева получили статус подозреваемых в Украине, - Венедиктова

Все и так знали.

Конец империи

Новости с Белгородщины...

Когда-нибудь поймут?

Скоро...

Рабочий процесс

Читайте: Требования Украины применять ракеты Storm Shadow для ударов по РФ - шантаж, - Лавров

Спасибо жителям...

Последний взгляд

Не забываем!

Будет так!

Немного котиков...

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