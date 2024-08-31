РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11081 посетитель онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
10 499 9

Конец империи, последний взгляд путина, русскоязычная челюсть. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Ничего, скоро научится...

Читайте: Российские пропагандисты Киселев и Скабеева получили статус подозреваемых в Украине, - Венедиктова

фотожаба

Все и так знали.

фотожаба

Конец империи

фотожаба

Новости с Белгородщины...

фотожаба

Когда-нибудь поймут?

фотожаба

Скоро...

фотожаба

Рабочий процесс

Читайте: Требования Украины применять ракеты Storm Shadow для ударов по РФ - шантаж, - Лавров

фотожаба

Спасибо жителям...

фотожаба

Последний взгляд

фотожаба

Не забываем!

фотожаба

Будет так!

фотожаба

Немного котиков...

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Кирилл (1083) Киселев Дмитрий (636) Лавров Сергей (2295) политика (6967) путин владимир (31267) фотожаба (14389)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А букет квітів де?

показать весь комментарий
31.08.2024 12:01 Ответить
у поховальному бюро, доки не доставили.
показать весь комментарий
31.08.2024 12:13 Ответить
Вони ще не визначилися, хто із них нєвєста...
показать весь комментарий
31.08.2024 13:53 Ответить
11:07

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/31/7472809/ ФОТО На Камчатке исчез Ми-8 с более чем 20 людьми
показать весь комментарий
31.08.2024 12:31 Ответить
На борту не было ни одного человека - только россияне
показать весь комментарий
31.08.2024 12:54 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2024 13:17 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2024 13:19 Ответить
Паланіца це -топ!)
ну і "буде так" - так Буде!!
показать весь комментарий
31.08.2024 13:53 Ответить
)))
Насміхайтесь над
ворогом в мемах, поки
він не заплаче. А потім робіть меми про те, як він плаче.
Сунь-Цзи
"Мистецтво війни"
показать весь комментарий
31.08.2024 14:33 Ответить
 
 