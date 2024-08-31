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Атакована ЗСУ нафтобаза "Атлас" у Ростовській області РФ палає вже четверту добу (СУПУТНИКОВЕ ФОТО)

Пожежа на нафтобазі "Атлас" біля Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ вирує вже четверту добу поспіль. 

Про це свідчить супутниковий знімок, датований 31 серпня та опублікований "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімку можна побачити, що росіянам досі не вдалося загасити пожежу на нафтобазі. Полум'я охопило кілька резервуарів з нафтою.

Атакована ЗСУ нафтобаза

Як відомо, російську нафтобазу "Атлас" атакували дрони ГУР та ССО в ніч на 28 серпня. Раніше у Генштабі офіційно пітвердили атаку Сил оборони по ворожій нафтобазі.

Дивіться також: У Ростовській області РФ нафтобаза "Атлас" палає третю добу. ВIДЕО

Автор: 

нафта (5510) НПЗ (588) пожежа (4327) росія (65162)


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Топ коментарі
+11
гори гори ясно щоб не погасло
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31.08.2024 22:40
+10
,,,Четвьортиє суткі, пилаютЬ станіции,,,, ),,
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31.08.2024 22:38
+10
четвьортие суткі горіт нєфтєбаза
горіт под ногамі донская зємля-я !
достаньтє бокали поручик Голіцин
корнет Оболенскій налєйтє віна-а-а .!
..
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31.08.2024 22:49
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,,,Четвьортиє суткі, пилаютЬ станіции,,,, ),,
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31.08.2024 22:38 Відповісти
гори гори ясно щоб не погасло
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31.08.2024 22:40 Відповісти
Ну до рекорда - 13 дней, еще далеко...
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31.08.2024 22:42 Відповісти
четвьортие суткі горіт нєфтєбаза
горіт под ногамі донская зємля-я !
достаньтє бокали поручик Голіцин
корнет Оболенскій налєйтє віна-а-а .!
..
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31.08.2024 22:49 Відповісти
Паруччік Галіцин в стєльку вже пьяний,
Корнет Оболєнський лікує цирроз...

після котрої нєфтєбази !!!!
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31.08.2024 22:55 Відповісти
Нехай нахер вся московія разом з москалями згорять!
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31.08.2024 22:57 Відповісти
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31.08.2024 22:59 Відповісти
По металургійних заводах і теплоелектростанціях фашистських треба лупити!
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31.08.2024 23:08 Відповісти
Рановато по ТЕС лупить. Надо морозов дождаться , тогда самое оно будет . Бахнул ТЕС и как бонусом у половины города в домах отопление порвало .
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31.08.2024 23:58 Відповісти
якщо це не електрометалургія, то таке підприємство важко зруйнувати. там треба масований удар балістикою.. Щодо ТЕС - це було би ефективно, але наші західні партнери дуже проти. Кажуть, що це не гуманно, і не відповідає гуманним критеріям ведення війни.
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01.09.2024 00:02 Відповісти
нафтобаза https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B027 "Атлас" , як і нафтобаза у Пролєтарську - це не звичайні нафтобази. Це федеральні підприємства Росрезерву, тому об'єми зберігаємого палива там на порядок більший. Такі ФГКУ мають різні спеціалізації, і вони є в кожній області, і називаються вони "комбінатами", і мають кожен свою назву. На деяких кобінатах, які спеціалізуються на зберігання палива, резервуари знаходяться під землею, як наприклад на воронезькому комбінаті https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B058 "Богатирь" , або на ростовському "Атласі", який має крім вертикальних резервуарів, ще і резервуари https://%D1%8E%D1%82%D0%BC.%D1%80%D1%84/d/g_kamensk_fgu_kombinat_atlas_foto_3.jpg траншейного типу , які заглиблені під землю.. Тому такі сховища ефективніше вражати ракетами з проникаючою б/ч. Але ще є дофіга "комбінатів" до яких ми ще не дотягнулись - курський ФДКУ Комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B011 "Дубки" (пос. Возы, Поныревский р-н), від Суджи 130 км; тверський комбінат "https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B058 Красная Заря" в Малих Пєрємєрках, від кордону чернігівської області 500 км; ярославський комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/58%C2%B001 "Темп" (Рибінськ). від кордону Чернігівської обл. 700 км; тульський комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B001 "8 Марта" , від кордону Чернігівської обл. 340 км... і таких "комбінатів" Росрезерва в досяжності наших дронів ще дохєра.
Вангую, наступним буде комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 "Красноє знамя" у Воронєже, туди останній раз дрончик прилітав у квітні, вона горіла, але якось не феєрично.
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31.08.2024 23:56 Відповісти
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01.09.2024 01:58 Відповісти
Чупакабра
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01.09.2024 09:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8DSq2lhW1F4 Оккупанты экономят топливо: Атлас горит 4-е сутки
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01.09.2024 00:18 Відповісти
То московіти орки палять свої запаси ПММ,
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01.09.2024 00:42 Відповісти
Тільки б не пішов дощ
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01.09.2024 00:59 Відповісти
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01.09.2024 01:25 Відповісти
Единственное нефтеперерабатывающие предприятие в Московской области - Московский НПЗ. Он вырабатывает достаточное количество нефтепродуктов, чтобы обеспечить почти 40 процентов потребностей московского региона в топливе. Является дочерним предприятием ООО «Газпромнефть».
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01.09.2024 07:09 Відповісти
Горітиме 🔥🔥🔥ця піда*ська бензоколонка аналогічно тій, що під пролєтарском, ще довго. Поки все не вигорить та не вибухне🧨🎇 воно не потухне...Слава захисникам України!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Скоро кацапські свинособаки пішки будуть ходить...або на конях... як в ІІ Світову
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01.09.2024 09:18 Відповісти
 
 