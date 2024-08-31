Атакована ЗСУ нафтобаза "Атлас" у Ростовській області РФ палає вже четверту добу (СУПУТНИКОВЕ ФОТО)

Пожежа на нафтобазі "Атлас" біля Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ вирує вже четверту добу поспіль.

Про це свідчить супутниковий знімок, датований 31 серпня та опублікований "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімку можна побачити, що росіянам досі не вдалося загасити пожежу на нафтобазі. Полум'я охопило кілька резервуарів з нафтою.

Як відомо, російську нафтобазу "Атлас" атакували дрони ГУР та ССО в ніч на 28 серпня. Раніше у Генштабі офіційно пітвердили атаку Сил оборони по ворожій нафтобазі.

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