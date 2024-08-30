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У Ростовській області РФ нафтобаза "Атлас" палає третю добу. ВIДЕО

Нафтобаза "Атлас" біля Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ, яку дрони ГУР та ССО атакували вночі проти 28 серпня, палає третій день поспіль. 

Як передає Цензор.НЕТ, місцеві пабліки опублікували кадри масштабної пожежі станом на 30 серпня.

На відео можна побачити, як за полем із жовтим цвітом палають цистерни на фоні синього неба.

Зазначимо, що нафтобаза Атлас Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі РФ спеціалізується на постачанні нафтопродуктів військам країни-агресора.

Нагадаємо, вдень 28 серпня повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій атакували безпілотниками нафтобазу "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області: з’явились супутникові знімки. ФОТО

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НПЗ (588) пожежа (4327) росія (65162) дрони (4699)


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Топ коментарі
+17
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30.08.2024 13:25
+14
Уже нету сіл петь "... адцатие сутки палают станиці" - астанавіте музику - огонь не астанавлівайте 🤣
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30.08.2024 13:13
+13
Гарний результат без переплат..
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30.08.2024 13:14
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Уже нету сіл петь "... адцатие сутки палают станиці" - астанавіте музику - огонь не астанавлівайте 🤣
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30.08.2024 13:13 Відповісти
"Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки"
/Nautilus Pompilius/
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30.08.2024 13:41 Відповісти
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30.08.2024 13:49 Відповісти
"Опять третьи сутки пылают станицы,
Паруччик Галицын, пришел к Вам цироз..."
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30.08.2024 14:20 Відповісти
Гарний результат без переплат..
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30.08.2024 13:14 Відповісти
Читаю відповідь Олещука безумній служці не того народу. Дякую за його реакцію, бо частина є і моя заслуга. Не заважайте ЗСУ, коли не допомагаєте. Віра тільки ЗСУ, Віра тільки в ЗСУ.
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30.08.2024 13:14 Відповісти
Ппо не видно. Чому б додати з іншого боку?
Але НПЗ все ж важливіше вразити.
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30.08.2024 13:20 Відповісти
На фоні палаючій нафтобази отому поцу газманову шо ноздрями землю втягуэ, треба дати концерта і проспівати - Чятвертыя сутки палает втарая станица,
Харит под нагами, чужая зямля.
Не падайте духам, товарисчь путен,
Мядведев, плясни скорее водяри,
И выпьям до дна...
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30.08.2024 13:21 Відповісти
так то ж наче малінін.
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30.08.2024 13:27 Відповісти
Та яка різниця, малінін - куїнін, газманов- куйзнамов, пенкін - куєнкін, головне шо горить.
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30.08.2024 13:35 Відповісти
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30.08.2024 13:25 Відповісти
..а мені нравицЯ, як воно горить.. і нравицЦя, що вже ніхто з кацапів навіть і не суєтиться..
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30.08.2024 13:29 Відповісти
Вітер слабенький...
Де ті циклони/антициклони, коли вони дійсно потрібні?
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30.08.2024 13:43 Відповісти
Якщо резервуар розгерметизувався, і нафта, чи соляра, чи що там в них зберігалось, розтеклось по всій базі, і горить, то вітер непотрібний
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30.08.2024 17:43 Відповісти
Всего лишь десятая часть бочек горит. Маловато будет. У рашистов должны не только нефтебазы а и аеропорты и самолеты гореть в том числе в моцкве. Пока моцквичам комфортно ета война устраивает кремлевский режим.
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30.08.2024 13:31 Відповісти
Еще не вечер
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30.08.2024 14:37 Відповісти
Доправити б з другого боку...
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30.08.2024 13:34 Відповісти
Світає...
Край неба палає ....
Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає ...
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30.08.2024 13:34 Відповісти
Варто прилеттіти ще раз сюди,але з іншого боку .
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30.08.2024 13:37 Відповісти
Ооо. Буде діло. Вітер вже в потрібному напрямку, тепер треба щоб трохи посилився. Фу-фу-фу
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30.08.2024 13:38 Відповісти
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30.08.2024 13:41 Відповісти
А што случилась? Наверна "эффект линзы"?
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30.08.2024 13:59 Відповісти
Палити треба НПЗ. А саме ректіфікаціну вакуумну колону. Відновити її цапи не зможуть, бо санкції, а без неї НПЗ працювати не буде
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30.08.2024 14:03 Відповісти
там є ще цілі, потребують повторного удару не чого сподіватися на авось
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30.08.2024 15:01 Відповісти
Хто знає, скільки ще на росії нафтобаз? Мені здається, що добряче більше тисячі.
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30.08.2024 16:21 Відповісти
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31.08.2024 21:19 Відповісти
 
 