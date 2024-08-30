У Ростовській області РФ нафтобаза "Атлас" палає третю добу. ВIДЕО

Нафтобаза "Атлас" біля Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ, яку дрони ГУР та ССО атакували вночі проти 28 серпня, палає третій день поспіль.

Як передає Цензор.НЕТ, місцеві пабліки опублікували кадри масштабної пожежі станом на 30 серпня.

На відео можна побачити, як за полем із жовтим цвітом палають цистерни на фоні синього неба.

Зазначимо, що нафтобаза Атлас Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі РФ спеціалізується на постачанні нафтопродуктів військам країни-агресора.

Нагадаємо, вдень 28 серпня повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій атакували безпілотниками нафтобазу "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ.

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