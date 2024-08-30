В Ростовской области РФ нефтебаза "Атлас" пылает третьи сутки. ВИДЕО

Нефтебаза "Атлас" возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ, которую дроны ГУР и ССО атаковали в ночь на 28 августа, пылает третий день подряд.

Как передает Цензор.НЕТ, местные паблики опубликовали кадры масштабного пожара по состоянию на 30 августа.

На видео можно увидеть, как за полем с желтым цветом горят цистерны на фоне голубого неба.

Отметим, что нефтебаза Атлас Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе РФ специализируется на поставках нефтепродуктов войскам страны-агрессора.

Напомним, днем 28 августа сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций атаковали беспилотниками нефтебазу "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ.

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