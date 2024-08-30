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В Ростовской области РФ нефтебаза "Атлас" пылает третьи сутки. ВИДЕО

Нефтебаза "Атлас" возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ, которую дроны ГУР и ССО атаковали в ночь на 28 августа, пылает третий день подряд.

Как передает Цензор.НЕТ, местные паблики опубликовали кадры масштабного пожара по состоянию на 30 августа.

На видео можно увидеть, как за полем с желтым цветом горят цистерны на фоне голубого неба.

Отметим, что нефтебаза Атлас Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе РФ специализируется на поставках нефтепродуктов войскам страны-агрессора.

Напомним, днем 28 августа сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций атаковали беспилотниками нефтебазу "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области: появились спутниковые снимки. ФОТО

Автор: 

НПЗ (239) пожар (5946) россия (95526) дроны (3917)


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Топ комментарии
+17
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30.08.2024 13:25
+14
Уже нету сіл петь "... адцатие сутки палают станиці" - астанавіте музику - огонь не астанавлівайте 🤣
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30.08.2024 13:13
+13
Гарний результат без переплат..
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30.08.2024 13:14
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Уже нету сіл петь "... адцатие сутки палают станиці" - астанавіте музику - огонь не астанавлівайте 🤣
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30.08.2024 13:13 Ответить
"Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки"
/Nautilus Pompilius/
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30.08.2024 13:41 Ответить
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30.08.2024 13:49 Ответить
"Опять третьи сутки пылают станицы,
Паруччик Галицын, пришел к Вам цироз..."
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30.08.2024 14:20 Ответить
Гарний результат без переплат..
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30.08.2024 13:14 Ответить
Читаю відповідь Олещука безумній служці не того народу. Дякую за його реакцію, бо частина є і моя заслуга. Не заважайте ЗСУ, коли не допомагаєте. Віра тільки ЗСУ, Віра тільки в ЗСУ.
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30.08.2024 13:14 Ответить
Ппо не видно. Чому б додати з іншого боку?
Але НПЗ все ж важливіше вразити.
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30.08.2024 13:20 Ответить
На фоні палаючій нафтобази отому поцу газманову шо ноздрями землю втягуэ, треба дати концерта і проспівати - Чятвертыя сутки палает втарая станица,
Харит под нагами, чужая зямля.
Не падайте духам, товарисчь путен,
Мядведев, плясни скорее водяри,
И выпьям до дна...
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30.08.2024 13:21 Ответить
так то ж наче малінін.
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30.08.2024 13:27 Ответить
Та яка різниця, малінін - куїнін, газманов- куйзнамов, пенкін - куєнкін, головне шо горить.
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30.08.2024 13:35 Ответить
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30.08.2024 13:25 Ответить
..а мені нравицЯ, як воно горить.. і нравицЦя, що вже ніхто з кацапів навіть і не суєтиться..
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30.08.2024 13:29 Ответить
Вітер слабенький...
Де ті циклони/антициклони, коли вони дійсно потрібні?
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30.08.2024 13:43 Ответить
Якщо резервуар розгерметизувався, і нафта, чи соляра, чи що там в них зберігалось, розтеклось по всій базі, і горить, то вітер непотрібний
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30.08.2024 17:43 Ответить
Всего лишь десятая часть бочек горит. Маловато будет. У рашистов должны не только нефтебазы а и аеропорты и самолеты гореть в том числе в моцкве. Пока моцквичам комфортно ета война устраивает кремлевский режим.
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30.08.2024 13:31 Ответить
Еще не вечер
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30.08.2024 14:37 Ответить
Доправити б з другого боку...
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30.08.2024 13:34 Ответить
Світає...
Край неба палає ....
Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає ...
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30.08.2024 13:34 Ответить
Варто прилеттіти ще раз сюди,але з іншого боку .
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30.08.2024 13:37 Ответить
Ооо. Буде діло. Вітер вже в потрібному напрямку, тепер треба щоб трохи посилився. Фу-фу-фу
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30.08.2024 13:38 Ответить
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30.08.2024 13:41 Ответить
А што случилась? Наверна "эффект линзы"?
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30.08.2024 13:59 Ответить
Палити треба НПЗ. А саме ректіфікаціну вакуумну колону. Відновити її цапи не зможуть, бо санкції, а без неї НПЗ працювати не буде
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30.08.2024 14:03 Ответить
там є ще цілі, потребують повторного удару не чого сподіватися на авось
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30.08.2024 15:01 Ответить
Хто знає, скільки ще на росії нафтобаз? Мені здається, що добряче більше тисячі.
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30.08.2024 16:21 Ответить
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31.08.2024 21:19 Ответить
 
 