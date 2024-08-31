Атакованная ВСУ нефтебаза "Атлас" в Ростовской области РФ горит уже четвертые сутки
Пожар на нефтебазе "Атлас" возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ бушует уже четвертые сутки подряд.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок, датированный 31 августа и опубликованный "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
На снимке можно увидеть, что россиянам до сих пор не удалось потушить пожар на нефтебазе. Пламя охватило несколько резервуаров с нефтью.
Как известно, российскую нефтебазу "Атлас" атаковали дроны ГУР и ССО в ночь на 28 августа. Ранее в Генштабе официально подтвердили атаку Сил обороны по вражеской нефтебазе.
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горіт под ногамі донская зємля-я !
достаньтє бокали поручик Голіцин
корнет Оболенскій налєйтє віна-а-а .!
..
Корнет Оболєнський лікує цирроз...
після котрої нєфтєбази !!!!
Вангую, наступним буде комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 "Красноє знамя" у Воронєже, туди останній раз дрончик прилітав у квітні, вона горіла, але якось не феєрично.