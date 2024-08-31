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Атакованная ВСУ нефтебаза "Атлас" в Ростовской области РФ горит уже четвертые сутки

Пожар на нефтебазе "Атлас" возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ бушует уже четвертые сутки подряд.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, датированный 31 августа и опубликованный "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке можно увидеть, что россиянам до сих пор не удалось потушить пожар на нефтебазе. Пламя охватило несколько резервуаров с нефтью.

Атакована ЗСУ нафтобаза

Как известно, российскую нефтебазу "Атлас" атаковали дроны ГУР и ССО в ночь на 28 августа. Ранее в Генштабе официально подтвердили атаку Сил обороны по вражеской нефтебазе.

Смотрите также: В Ростовской области РФ нефтебаза "Атлас" пылает третьи сутки. ВИДЕО

Автор: 

нефть (1918) НПЗ (239) пожар (5946) россия (95526)


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Топ комментарии
+11
гори гори ясно щоб не погасло
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31.08.2024 22:40
+10
,,,Четвьортиє суткі, пилаютЬ станіции,,,, ),,
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31.08.2024 22:38
+10
четвьортие суткі горіт нєфтєбаза
горіт под ногамі донская зємля-я !
достаньтє бокали поручик Голіцин
корнет Оболенскій налєйтє віна-а-а .!
..
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31.08.2024 22:49
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,,,Четвьортиє суткі, пилаютЬ станіции,,,, ),,
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31.08.2024 22:38 Ответить
гори гори ясно щоб не погасло
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31.08.2024 22:40 Ответить
Ну до рекорда - 13 дней, еще далеко...
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31.08.2024 22:42 Ответить
четвьортие суткі горіт нєфтєбаза
горіт под ногамі донская зємля-я !
достаньтє бокали поручик Голіцин
корнет Оболенскій налєйтє віна-а-а .!
..
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31.08.2024 22:49 Ответить
Паруччік Галіцин в стєльку вже пьяний,
Корнет Оболєнський лікує цирроз...

після котрої нєфтєбази !!!!
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31.08.2024 22:55 Ответить
Нехай нахер вся московія разом з москалями згорять!
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31.08.2024 22:57 Ответить
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31.08.2024 22:59 Ответить
По металургійних заводах і теплоелектростанціях фашистських треба лупити!
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31.08.2024 23:08 Ответить
Рановато по ТЕС лупить. Надо морозов дождаться , тогда самое оно будет . Бахнул ТЕС и как бонусом у половины города в домах отопление порвало .
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31.08.2024 23:58 Ответить
якщо це не електрометалургія, то таке підприємство важко зруйнувати. там треба масований удар балістикою.. Щодо ТЕС - це було би ефективно, але наші західні партнери дуже проти. Кажуть, що це не гуманно, і не відповідає гуманним критеріям ведення війни.
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01.09.2024 00:02 Ответить
нафтобаза https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B027 "Атлас" , як і нафтобаза у Пролєтарську - це не звичайні нафтобази. Це федеральні підприємства Росрезерву, тому об'єми зберігаємого палива там на порядок більший. Такі ФГКУ мають різні спеціалізації, і вони є в кожній області, і називаються вони "комбінатами", і мають кожен свою назву. На деяких кобінатах, які спеціалізуються на зберігання палива, резервуари знаходяться під землею, як наприклад на воронезькому комбінаті https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B058 "Богатирь" , або на ростовському "Атласі", який має крім вертикальних резервуарів, ще і резервуари https://%D1%8E%D1%82%D0%BC.%D1%80%D1%84/d/g_kamensk_fgu_kombinat_atlas_foto_3.jpg траншейного типу , які заглиблені під землю.. Тому такі сховища ефективніше вражати ракетами з проникаючою б/ч. Але ще є дофіга "комбінатів" до яких ми ще не дотягнулись - курський ФДКУ Комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B011 "Дубки" (пос. Возы, Поныревский р-н), від Суджи 130 км; тверський комбінат "https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B058 Красная Заря" в Малих Пєрємєрках, від кордону чернігівської області 500 км; ярославський комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/58%C2%B001 "Темп" (Рибінськ). від кордону Чернігівської обл. 700 км; тульський комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B001 "8 Марта" , від кордону Чернігівської обл. 340 км... і таких "комбінатів" Росрезерва в досяжності наших дронів ще дохєра.
Вангую, наступним буде комбінат https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 "Красноє знамя" у Воронєже, туди останній раз дрончик прилітав у квітні, вона горіла, але якось не феєрично.
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31.08.2024 23:56 Ответить
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01.09.2024 01:58 Ответить
Чупакабра
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01.09.2024 09:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8DSq2lhW1F4 Оккупанты экономят топливо: Атлас горит 4-е сутки
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01.09.2024 00:18 Ответить
То московіти орки палять свої запаси ПММ,
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01.09.2024 00:42 Ответить
Тільки б не пішов дощ
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01.09.2024 00:59 Ответить
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01.09.2024 01:25 Ответить
Единственное нефтеперерабатывающие предприятие в Московской области - Московский НПЗ. Он вырабатывает достаточное количество нефтепродуктов, чтобы обеспечить почти 40 процентов потребностей московского региона в топливе. Является дочерним предприятием ООО «Газпромнефть».
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01.09.2024 07:09 Ответить
Горітиме 🔥🔥🔥ця піда*ська бензоколонка аналогічно тій, що під пролєтарском, ще довго. Поки все не вигорить та не вибухне🧨🎇 воно не потухне...Слава захисникам України!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Скоро кацапські свинособаки пішки будуть ходить...або на конях... як в ІІ Світову
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01.09.2024 09:18 Ответить
 
 