Атакованная ВСУ нефтебаза "Атлас" в Ростовской области РФ горит уже четвертые сутки

Пожар на нефтебазе "Атлас" возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ бушует уже четвертые сутки подряд.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, датированный 31 августа и опубликованный "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке можно увидеть, что россиянам до сих пор не удалось потушить пожар на нефтебазе. Пламя охватило несколько резервуаров с нефтью.

Как известно, российскую нефтебазу "Атлас" атаковали дроны ГУР и ССО в ночь на 28 августа. Ранее в Генштабе официально подтвердили атаку Сил обороны по вражеской нефтебазе.

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