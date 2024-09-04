Росіяни окупували село Пречистівка, що поблизу Вугледара, - DeepState. КАРТА
Ворог окупував населений пункт Пречистівка в Донецькій області.
Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, ворог просунувся біля Водяного.
Як повідомлялось, окупанти поновили удари з метою обходу Вугледару із флангів.
Топ коментарі
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Вугледарський напрямок.
Наприкінці 3 вересня противник захопив західну частину Пречистівки, що залишилася, і закріпився вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 3.4 км.
На схід від шахти «Південнодонбаська № 1» російські війська закріпилися вздовж лісосмуги завширшки до 2.1 км і продовжують штурмові дії на території згаданої шахти.
На південь і на схід від Водяного противник закріпився в районі ставка «Мильний», на околиці дачних ділянок і вздовж лісосмуг, зайнявши ділянку шириною до 3.6 км на глибину до 1.72 км.
Покровський напрямок.
У південно-західній частині Галицинівки дроноводи ЗСУ атакували позицію противника у житловій забудові.
📍48.0899366, 37.4254404
У районі Українська, Селидового, Новогродівки та Гродівки тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності.
Торецький напрямок.
У північно-західній частині селища Дружба дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника вздовж вулиці Івана Мазепи.
📍48.4129945, 37.9041802
У Торецьку тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Центральна, Лісова та Віктора Сорочука, за терикон шахти «Нова»."
Якщо відмовиться здавати - то БАЦ!! І цей папірець покажуть всім