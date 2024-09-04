Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 3 дістали поранення. РФ 10 разів била по області. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти 10 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула 1 особа, 3 людини поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Загинула 1 особа у Веселому Гаю Курахівської громади, обстріляно приватні сектори у Кураховому, Ганнівці, Вовченці і Трудовому. У Покровську пошкоджено будівлі двох підприємств і об'єкт інфраструктури. У Мирнограді обстріляно промисловий майданчик. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.

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Краматорський район

Зруйновано 2 будинки у Торському Лиманської громади. У Костянтинівці зруйновано підприємство, пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3017 людей, зокрема 396 дітей.

Протягом 3 вересня російські окупанти вбили 1 жителя Донеччини: у Веселому Гаю. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

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