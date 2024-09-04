Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, 3 получили ранения. РФ 10 раз била по области. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупанты 10 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 1 человек, 3 человека ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Погиб 1 человек в Веселом Гаю Кураховской громады, обстреляны частные сектора в Курахово, Анновке, Волченке и Трудовом. В Покровске повреждены здания двух предприятий и объект инфраструктуры. В Мирнограде обстреляна промышленная площадка. Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.

Также читайте: Атака РФ на Львов: 11 раненых в критическом состоянии, - медики

Краматорский район

Разрушены 2 дома в Торском Лиманской громады. В Константиновке разрушено предприятие, повреждены 2 дома.

Бахмутский район

В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и промышленное здание. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3017 человек, в том числе 396 детей.

В течение 3 сентября российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области: в Веселой Роще. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

Также читайте: Россияне оккупировали село Пречистовка вблизи Угледара, - DeepState. КАРТА





