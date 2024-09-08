Спецуповноважений уряду Польщі Коваль прибув до Львова для оцінки наслідків російського ракетного удару. ФОТОрепортаж

Спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль у неділю, 8 вересня, оглянув у Львові наслідки російської атаки по місту 4 вересня.

Про це повідомив у Telegram міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Садовий, уряд Польщі вже найближчим часом прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною.

"Ми показали йому наслідки влучань російських ракет. Павел збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Туску про свій візит", - повідомив мер Львова.

Нагадаємо, що раніше очільник уряду Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова допомогти Україні з відбудовою інфраструктури Львова, пошкодженої внаслідок ракетної атаки РФ 4 вересня.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Львову 4 вересня загинуло 7 осіб, понад 60 постраждали.

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