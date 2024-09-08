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Спецуповноважений уряду Польщі Коваль прибув до Львова для оцінки наслідків російського ракетного удару. ФОТОрепортаж

Спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль у неділю, 8 вересня, оглянув у Львові наслідки російської атаки по місту 4 вересня.

Про це повідомив у Telegram міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Садовий, уряд Польщі вже найближчим часом прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною.

Спецуповноважений уряду Польщі Коваль прибув до Львова для оцінки наслідків російського ракетного удару

"Ми показали йому наслідки влучань російських ракет. Павел збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Туску про свій візит", - повідомив мер Львова.

Спецуповноважений уряду Польщі Коваль прибув до Львова для оцінки наслідків російського ракетного удару

Спецуповноважений уряду Польщі Коваль прибув до Львова для оцінки наслідків російського ракетного удару

Спецуповноважений уряду Польщі Коваль прибув до Львова для оцінки наслідків російського ракетного удару

Нагадаємо, що раніше очільник уряду Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова допомогти Україні з відбудовою інфраструктури Львова, пошкодженої внаслідок ракетної атаки РФ 4 вересня.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Львову 4 вересня загинуло 7 осіб, понад 60 постраждали.

Читайте також: Атака РФ на Львів: 188 будинків пошкоджено, щонайменше 20 квартир знищено

Автор: 

Львів (3076) Польща (8529) Садовий Андрій (536) відновлення (585)


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Топ коментарі
+14
Бо у вологих рожевих мріях пшеків "Львув то польске място"
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08.09.2024 21:41
+13
приїхав плять оцінити,що пшеки допустили , маючи всі можливості цього не допускати...."Курва, пєрдолі глови..."
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08.09.2024 21:12
+9
чо такой злой?
бамбіт ліліпутін а винні поляки? да?
вечерня перезмінка в ольгіно?
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08.09.2024 21:34
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Щоб вам усім вже в себе відновлення робити довелось!
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08.09.2024 21:08 Відповісти
чо такой злой?
бамбіт ліліпутін а винні поляки? да?
вечерня перезмінка в ольгіно?
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08.09.2024 21:34 Відповісти
Ім прийдеться робити відновлення,як нас не буде То краще хай нам допомагають .Згадайте перші дні ! Як поляки нам страшенно допомагали .Але вогонь доброти та емпатіі треба нам підтримувати .А тут одна гидота про поляків
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09.09.2024 09:23 Відповісти
приїхав плять оцінити,що пшеки допустили , маючи всі можливості цього не допускати...."Курва, пєрдолі глови..."
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08.09.2024 21:12 Відповісти
Бачила відео обстрілів, певно на залізничному вокзалі. Всі бігають, метушаться, паніка. А на лавочці спокійно сидить собі військовий з рюкзаком. Він вже бачив все і свій страх пережив.
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08.09.2024 21:15 Відповісти
Прильот або є, або немає. Це якщо вчасно незреагував.
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08.09.2024 22:47 Відповісти
гадаю єдина відповідь кацаам на цці удари ОП відкриє мудей наслідків ударів або навідь міністерсто
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08.09.2024 21:17 Відповісти
Міністерство відновлення наслідків для нових ударів.
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08.09.2024 21:36 Відповісти
Відновлюйте до нового бомбардування. Польща теж спец по розпилу деньог?
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08.09.2024 21:37 Відповісти
Как вы думаете почему во Львов, не в Полтаву или куда-то ещё? Если что, это был риторический вопрос.
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08.09.2024 21:40 Відповісти
Бо у вологих рожевих мріях пшеків "Львув то польске място"
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08.09.2024 21:41 Відповісти
Поляки це наші друзі, а всі хто вбиває свинособак це теж наші друзі
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09.09.2024 00:01 Відповісти
Ящо поляки помагають нам вбивати руських то в чому проблема?
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09.09.2024 08:34 Відповісти
В украінців коротка пам'ять .Це погано .Згадайте перші тижні ,як поляки вночі чекали на трасі наші автобуси та авто,скільки прості поляки допомогли .Якщо у вас така коротка пам'ять - то не сподівайтесь на допомогу в майбутньому.
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09.09.2024 09:27 Відповісти
те що вони зробили потім (перерахувати???) знецінило те про що ви написали. Ну і виходили вони також не просто так, а від с*ачки, що воні наступні. Як зрозуміло, що до Львову путін не дойде, то почалося - розсипане зерно, блокада, волинская резня и т.п.
Хай горять у пеклі то хто маніпулює на горі України. Мені їх допомога на х не впала. Хай її засунуть собі ось у те місце.
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10.09.2024 00:37 Відповісти
Думаєш вони коварніші ніж твої брати-кацапи?
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09.09.2024 00:16 Відповісти
Запихни своє риторичне питання собі в анал.
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08.09.2024 21:47 Відповісти
Уже границу перекрывали на по года и шантажируют вступом в ЕС.
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08.09.2024 22:02 Відповісти
так це твої брати-кацапи постаралися.
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09.09.2024 00:18 Відповісти
Вже заявили - без вирішення "історичних" проблем не погодять вступ до ЄС.
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08.09.2024 22:49 Відповісти
Найближчий сусід.
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09.09.2024 09:19 Відповісти
до чого тут польща взагалі? їх треба було послати куди подалі, якщо є гідність. Будуть потім той 1 відновлений будинок до віку нам нагадувати. Не кажучи про те, що якщо б допомагали сбивати, тієї трагедії взагалі б не сталося.
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08.09.2024 21:41 Відповісти
Вже військової допомоги на 6 млрд. надали. Здається.
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08.09.2024 22:50 Відповісти
за рахунок єс
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09.09.2024 00:06 Відповісти
Якщо почитати деякі джерела, то ЄС тримається на внесках ФРН та Франціїї. Але, насправді, щось багато всього за рахунок 2-х країн.
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09.09.2024 11:04 Відповісти
Вперше бачу настільки хороброго пшека. Його співгромадяни на чолі зі сцикливими тусками бояться навіть збивати смертоносне рашистське гімно, що використовує повітряний простір пшекляндії для маневрів і ударів по Україні. Тут має бути одна реакція : якщо не збили - значить ви винні у смертях в руйнуваннях нарівні з кацапами
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08.09.2024 21:46 Відповісти
А хто він такий в цьому питанні?
скільки вже таких екскурсантів приїзджало до Бучі, Бородянки…
поцокають язиками та рахують хвилини до відʼїзду в безпечні свої країни
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08.09.2024 21:49 Відповісти
Не вигадуйте. Випадки різні є. У Київській області багато об"єктів відновили за допомогою іноземців, вкл. приватних осіб. Уорен Баффет надав 500 млн долярів.
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08.09.2024 22:52 Відповісти
І шо....обеспокоївся!!!
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08.09.2024 22:33 Відповісти
И шо это за оценки? типа норм ударили 10/10, спасибо я поехал?
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08.09.2024 22:48 Відповісти
"Брати українці,

у 1894 році, під час з'їзду польських та українських літераторів й журналістів у Львові, поет, письменник та мислитель Іван Франко сказав: "На цілу Слов'янщину немає двох таких народів, котрі б у політичній та духовній площині так міцно зрослися із собою, так численні мали взаємні зв'язки, проте, незважаючи на це, так сторонилися один одного, як поляки та українці".

З часом, на наше спільне нещастя, відстороненість замінили ненависть й націоналізм, а також їхній гіркий плід - злочин - який спільно пережили поляки та українці на Волині та Східній Галичині, на Холмщині, і Бещадах та на Перемишльській землі.

Тим більше нас тішить Ваш лист лист, зі знаменними словами "пробачаємо та просимо про вибачення", у якому не ухиляєтеся від відповідальності за кривди, завдані полякам у сорокових роках минулого століття.

Ми також віддаємо честь жертвам братовбивчих польсько-українських конфліктів.

Дякуємо за Ваш лист та просимо пробачити кривди, заподіяні нашим братам українцям польськими руками. Перед нами подібну думку висловили представники польської Католицької церкви, до взаємного пробачення наші народи гаряче закликав папа Іван Павел ІІ.

Заради поєднання невтомно працювали Єжи Ґєдройць та Яцек Куронь, а також президенти наших країн, не забуваймо їхню спадщину.

Провина вимагає належної сплати, якою у відносинах між нашими народами є витворення справжнього братерства. Наперекір польській та українській малодушності, у добрі, але також у злі часи, котрі, можливо, приходять до нашої спільної Європи, що їй загрожують націоналізми та російський імперіалізм.

Загрози легше пережити разом. Ми й надалі захоплюємося вами та солідаризуємося у боротьбі з агресором, котрий вже понад два роки окупує частину української землі, прагнучи не допустити втілення вашої мрії про життя в об'єднаній Європі.
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08.09.2024 22:55 Відповісти
А в голові у пшека лиш одна думка - під польскоу владоу място Львів не бомбили б.
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09.09.2024 08:13 Відповісти
 
 