Спецуповноважений уряду Польщі Коваль прибув до Львова для оцінки наслідків російського ракетного удару. ФОТОрепортаж
Спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль у неділю, 8 вересня, оглянув у Львові наслідки російської атаки по місту 4 вересня.
Про це повідомив у Telegram міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Садовий, уряд Польщі вже найближчим часом прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною.
"Ми показали йому наслідки влучань російських ракет. Павел збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Туску про свій візит", - повідомив мер Львова.
Нагадаємо, що раніше очільник уряду Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова допомогти Україні з відбудовою інфраструктури Львова, пошкодженої внаслідок ракетної атаки РФ 4 вересня.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Львову 4 вересня загинуло 7 осіб, понад 60 постраждали.
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бамбіт ліліпутін а винні поляки? да?
вечерня перезмінка в ольгіно?
Хай горять у пеклі то хто маніпулює на горі України. Мені їх допомога на х не впала. Хай її засунуть собі ось у те місце.
скільки вже таких екскурсантів приїзджало до Бучі, Бородянки…
поцокають язиками та рахують хвилини до відʼїзду в безпечні свої країни
у 1894 році, під час з'їзду польських та українських літераторів й журналістів у Львові, поет, письменник та мислитель Іван Франко сказав: "На цілу Слов'янщину немає двох таких народів, котрі б у політичній та духовній площині так міцно зрослися із собою, так численні мали взаємні зв'язки, проте, незважаючи на це, так сторонилися один одного, як поляки та українці".
З часом, на наше спільне нещастя, відстороненість замінили ненависть й націоналізм, а також їхній гіркий плід - злочин - який спільно пережили поляки та українці на Волині та Східній Галичині, на Холмщині, і Бещадах та на Перемишльській землі.
Тим більше нас тішить Ваш лист лист, зі знаменними словами "пробачаємо та просимо про вибачення", у якому не ухиляєтеся від відповідальності за кривди, завдані полякам у сорокових роках минулого століття.
Ми також віддаємо честь жертвам братовбивчих польсько-українських конфліктів.
Дякуємо за Ваш лист та просимо пробачити кривди, заподіяні нашим братам українцям польськими руками. Перед нами подібну думку висловили представники польської Католицької церкви, до взаємного пробачення наші народи гаряче закликав папа Іван Павел ІІ.
Заради поєднання невтомно працювали Єжи Ґєдройць та Яцек Куронь, а також президенти наших країн, не забуваймо їхню спадщину.
Провина вимагає належної сплати, якою у відносинах між нашими народами є витворення справжнього братерства. Наперекір польській та українській малодушності, у добрі, але також у злі часи, котрі, можливо, приходять до нашої спільної Європи, що їй загрожують націоналізми та російський імперіалізм.
Загрози легше пережити разом. Ми й надалі захоплюємося вами та солідаризуємося у боротьбі з агресором, котрий вже понад два роки окупує частину української землі, прагнучи не допустити втілення вашої мрії про життя в об'єднаній Європі.